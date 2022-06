‘In viaggio con Ulisse’: piccoli attori dell’infanzia di Pantano Basso rivisitano Omero

TERMOLI. La scuola dell’Infanzia di Pantano Basso con sede in via Tremiti ha messo in scena come recita di fine anno presso l’Auditorium Giovanni Paolo II° a Difesa Grande. Lo spettacolo come ci dice la Maestra Marilena Cappella s’intitolava “In viaggio con Ulisse” una sorta di rivisitazione dell’opera di Omero con la partecipazione attiva e molto divertente dei piccoli attori alunni, che salutavano la fase della scuola dell’Infanzia. Tanto entusiasmo e qualche lacrimuccia da parte delle insegnanti e dei genitori e molte canzoni, bravi i protagonisti e tutte le maestre che hanno avuto attenzione e bravura nel tenere a bada una squadra di vivacissimi bimbi per un giorno nei panni di Ulisse, Giove, Nausica, i Proci e la Maga Circe.