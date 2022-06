Ritrova il portafogli di Pasquale e lo restituisce, Agata la giovane bagnina perbene

TERMOLI. Essere ogni giorno di più un punto di riferimento del territorio, al servizio della collettività, dalle situazioni più spinose, a quelle più personali. Come lo smarrimento di oggetti, che sempre più spesso vengono segnalati a Termolionline. Per fortuna, le successive pubblicazioni riescono quasi sempre a risolvere i problemi e le disavventure, come nel caso di Pasquale, dipendente comunale, che grazie al nostro annuncio, è tornato in possesso di portafogli e documenti.

«Oggi grazie al vostro articolo mi ha contattato una ragazza, una bagnina. Desidero ringraziarla attraverso voi. È sempre frequente leggere notizie di giovani con un accento negativo sulla loro condotta. Tuttavia ci sono episodi belli che vanno raccontati. Il sorriso della ragazza in foto dice molto di più. Racconta di un'educazione ricevuta visibile negli occhi della mamma orgogliosa che la accompagnava all'incontro per la riconsegna del portafoglio smarrito. Racconta che esistono persone buone ed educate al bene. E racconta di una storia a lieto fine grazie anche alla vostra disponibilità come testata telematica, per nulla scontata. Grazie».

La bagnina perbene si chiama Agata Parisi, brava!