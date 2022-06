#scopriAmoGuglionesi, immagini di promozione del territorio

GUGLIONESI. Scopriamo Guglionesi coi ragazzi dell'associazione Agng.

«Siamo circondati da ricchezze inestimabili, Chiese e opere d'arte uniche, natura e paesaggi ricchi di storia eppure, troppo spesso, noi stessi non conosciamo i luoghi e la storia del nostro paese e cerchiamo il Bello altrove. Con l'urgenza di non perdere la nostra identità e la voglia di riscoprire quanto di più caro abbiamo, inauguriamo questa nuova collaborazione. D'ora in poi pubblicheremo video e pillole di storia da un'inquadratura tutta nuova. I video saranno disponibili per tutti i cittadini e le cittadine che vorranno utilizzarli per progetti ambiziosi, per far conoscere Guglionesi e per attrarre turisti. Abbracciamo il Paese!

Un ringraziamento speciale va a Nicolino Del Torto, don Stefano, Antonio Scardocchia e alla Confraternita di Sant'Antonio di Padova», l'intervento di Angelo Ciuffolo e Corrado Del Torto.

#scopriAmoGuglionesi