Casacalenda festeggia il patrono Sant'Onofrio, spettacolo con la band "99 Posse"

CASACALENDA. «Ci svegliamo col cuore in festa: la nostra comunità festeggia con gioia portando tra le strade il suo Protettore, Sant'Onofrio, affinché la sua benedizione arrivi nelle case a ricordarci che non siamo mai soli! Buongiorno Kalena! Buona festa a tutti Noi Casacalendesi, vicini e lontani! Tanti cari auguri a tutti da me e da tutta l'Amministrazione Comunale. La SindaKa ».

Questo il messaggio social diffuso dalla prima cittadina, Sabrina Lallitto, per la festa patronale di Casacalenda, che vivrà sia momenti di fede religiosa e devozionali quanto ricreativi.

Stasera, infatti, dalle 21.30, per il tramite del promoter termolese Aldo Ciavarella, in concerto si esibirà la celebre band dei "99 Posse".

Gruppo napoletano emanazione diretta del centro sociale occupato autogestito Officina 99, da oltre trent'anni sulla breccia.

La band, capitanata dal carismatico Luca Persico, presto noto come ‘O Zulù, saprà fare incetta di consensi e riconoscimenti (vanno citate almeno le due Targhe Tenco per la Miglior Opera in dialetto con l’album di debutto “Curre curre guagliò” e “La vida que vendrà, apice della loro parabola artistica, oltre al Ciak d’Oro per la miglior colonna sonora con il film “Sud” di Gabriele Salvatores), il tutto fino all’implosione arrivata nel 2005 dopo che già i membri del gruppo si erano cimentati in altri progetti.

Poi la seconda vita, ma senza la sinuosa voce di Meg, altri dischi e ora il tempo di festeggiare una ricorrenza speciale con un singolo nuovo di zecca: “Comanda la gang”, che non tradisce certo lo spirito infuocato che li animava tre decenni fa (e con una copertina, disegnata da Davide Toffolo, che dice già tutto!)

Iconoclasti, ribelli, poetici e sperimentatori, i 99 Posse sono passati indenni attraverso conflitti (anche personali) e controversie, rappresentando indubbiamente una delle realtà più importanti e interessanti della scena alternativa italiana, capaci senza svendersi e snaturarsi di arrivare a un grande successo di pubblico (fonte indieforbunnies.com/.

Galleria fotografica