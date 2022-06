A Larino il "Premio Aldo Biscardi" alla comunicazione e allo sport

LARINO. Incontro a Larino promosso da Premio Aldo Biscardi alla Comunicazione e allo Sport, Comune di Larino, Ordine dei Giornalisti del Molise.

Larino si appresta a vivere una grande giornata in memoria di uno dei suoi figli più grandi, l'indimenticabile Aldo Biscardi e noi come amministrazione siamo lieti di aver contributo alla realizzazione del sogno della figlia Antonella, quello di indire a perenne ricordo del padre un premio a lui dedicato.

Un premio dedicato alla Comunicazione e allo sport di cui proprio il nostro caro concittadino è stato protagonista indiscusso, attore principale di momenti importanti della storia del giornalismo sportivo italiano.

E così, dopo il museo Storico Aldo che abbiamo inaugurato tre anni fa alla presenza della stessa Antonella, degli altri familiari e del giornalista Marino Bartoletti (un museo che ripercorre e testimonia il cammino professionale di oltre 60 anni del noto giornalista) è nato, a settembre scorso, il Premio Aldo Biscardi alla Comunicazione e allo Sport di cui noi come Comune ci sentiamo parte anche con il nostro Patrocinio.

In questi mesi la caparbietà e la forza di Antonella, l'amore per suo padre hanno permesso di mettere nero su bianco un Premio che oltre ad evidenziare le eccellenze che si sono distinte in campo sportivo, letterario e del Fair Play, ha rivolto grande attenzione alla formazione giovanile nel campo del giornalismo, della comunicazione e dell’attività sportiva.

Il Premio vivrà il suo primo momento conclusivo proprio nella nostra città, qui dove il nostro amato Aldo è nato e da dove ha spiccato il volo per diventare il giornalista, l'uomo di comunicazione e sport che è diventato.

L'evento a Larino sarà celebrato il 15 giugno dalle 9 alle 14, all'interno della sala Freda del Palazzo Ducale,

Una giornata in cui, grazie all'Ordine dei Giornalisti del Molise, si coniugherà ancora una volta la formazione ma anche la riflessione per chiudere poi con la prima premiazione del premio, il tutto alla presenza di scrittori, storici e atleti.

Di seguito il programma dell'Evento:

Inizio lavori alle ore 9 con i saluti istituzionali del sindaco di Larino e quelli del presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Molise Vincenzo Cimino e del suo vice Cosimo Santimone.

Dopo i saluti prenderà il via il corso di formazione per i giornalisti che vedrà al tavolo dei relatori:

Valentina Ciarlante presidente dell'Ussi Molise;

Vincenzo Ciccone giornalista;

Andrea Nasillo Aia Termoli;

Interverranno: AntonellaBiscardi Presidentedel Premio;

Andrea Paventi Giornalista Sky;

Guido D'Ubaldo Presidente Odg Lazio;

Vincenzo D’Angelo Presidente Coni Molise;

Fabio Talucci Presidente CoreCom Molise.

Alle 11 è prevista la visita guidata al Museo Storico Aldo e la Consegna del quadro Cuore Energetico del pittore Massimiliano Ferragina, storia e protagonisti.

Alle 12, sempre in sala Freda, si svolgerà la premiazione e la consegna del primo Premio Biscardi al miglior atleta molisano.

L'Evento Molise segue due manifestazioni che il Premio ha annunciato nella conferenza stampa di presentazione, mantenendo gli impegni presi proprio in quella sede.

La Tavola Rotonda del 28 aprile 2022 presso l’Università di Tor Vergata a Roma dal titolo Lo Sport dall’Informazione all’Entertainment al Sociale. Dal Metodo al Brand Biscardi ai Media Digitali, concetti che verranno rivisti anche in questo evento.

Giovani e Giocasport che sul campo sportivo di Villa Flaminia a Roma, ha unito giovani pulcini, atleti, personalità dello sport e della cultura, leggendo brani tratti da libri, gettando così il seme a una sinergia fra le varie componenti del gioco più bello del mondo.

