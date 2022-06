"Butta via i fazzoletti", arriva il dibattito su come curare le allergie

TERMOLI. Il periodo degli ultimi due anni con mascherine (più o meno) rigorosamente indossate per proteggerci dal Covid ha mutato il ritorno alla normalità di coloro che soffrono di allergie. Meglio, ci sono persone che hanno acuito in modo particolare la loro vulnerabilità. La stagione primaverile è la più bella per eccellenza, ma nasconde diverse insidie, come appunto quella delle allergie: «Molti ne parlano, pochi le curano». È questo il tema di cui si discuterà mercoledì prossimo, dalle 18, in sala consiliare a Termoli, dove interverranno l'allergologa Maria Laura De Cristofaro, la sua collega Amira Colagiovanni, il presidente del Consiglio comunale Annibale Ciarniello e il presidente dell'Associazione pazienti allergici del Molise, Gianfranco Fortunato.

Al centro della manifestazione pubblica, la presentazione del volume scritto da Sabrina De Federicis (Libri d'impresa) "Butta via i fazzoletti - scegli di curare l'allergia, non di addormentarne i sintomi", con la prefazione del dottor Andrea Di Rienzo Businco.

Un problema globale che si piò combattere. Con questo libro, l'autrice, la dottoressa Sabrina De Federicis, vuole in modo chiaro e leggero, tendere la mano a tutti gli allergici e ai loro familiari per restituire il piacere semplice di vivere.

Galleria fotografica