Sipario sulle buone pratiche all'istituto comprensivo Ricciardi di Palata

PALATA. Due giorni di eventi all’Istituto Comprensivo “Ricciardi” di Palata: la festa della scuola coinvolge tutta la comunità. Giovedì 9 giugno, tornei sportivi e l’inaugurazione della mostra dei lavori prodotti dagli alunni dei plessi di Palata, Castelmauro, Guardialfiera, Lupara e Montefalcone nel Sannio nella neo inaugurata palestra; oggi, concerto dell’orchestra della scuola, esibizione del coro della primaria e premiazioni degli alunni che hanno partecipato alle numerose iniziative culturali e sportive svoltesi durante l’anno scolastico: scuola nuoto, Pon di informatica, mobilità Erasmus, ecc.

La festa è stata arricchita dalla presenza di ospiti d’eccellenza come la sindaca Maria Di Lena, accompagnata dal sottosegretario alla Giunta regionale Roberto Di Baggio, che hanno ricevuto in dono le preziose opere in vetro mosaicato prodotte dagli alunni durante il corso pomeridiano con il vetraio d’arte Natale De Grandis nell’ambito degli “Scuolab” finanziati dalla Regione Molise. Presente anche il professor Vittorio Pace, ordinario di chimica organica dell’Università Statale di Torino, tornato nella natìa Palata, per premiare i ragazzi vincitori degli Mma di Logica, che ha incantato la platea con un accorato discorso sull’importanza dello studio. La manifestazione si è conclusa con un momento veramente speciale: l’assegnazione delle borse di studio “Luigi Pinti”, compianto cittadino palatese che ha voluto che si devolvesse ad un bambino meritevole della V elementare un assegno di 4000 euro e la somma di 5mila euro ad un alunno di terza media. Grandissima è stata la commozione alla lettura della motivazione e al successivo annuncio dei nomi dei prescelti, accolti sul palco con le loro famiglie tra gli applausi scroscianti dell’intera comunità scolastica.

Per il dirigente scolastico, Tamara Isler, alla guida dell’Istituto da 3 anni, «l’evento ha rappresentato l’occasione per mettere in evidenza tutte le bellissime iniziative didattiche messe in atto dall’istituto ed il lavoro eccelso svolto dagli insegnanti nel corso dell’anno scolastico».

