Tavenna ha vestito coi pizzi a tombolo più belli i suoi carri di Sant'Antonio

TAVENNA. Dopo due anni di "vuoto" a causa del Covid, anche Tavenna, ieri, ha ripreso a festeggiare il 13 giugno, dedicato a Sant'Antonio.

Nel basso Molise, dopo il ritorno delle Carresi e le celebrazioni di San Pardo a Larino, Tavenna ha vestito con i più bei pizzi a tombolo, usciti da corredi preziosi, i suoi carri, per ricordare gli ultimi momenti di vita del santo giunto morente a Padova, su un carro trasportato da buoi, il 13 giugno del 1231.

Santo Antonio, protettore dei matrimoni e dei viaggiatori, è molto popolare e amato tutta Italia, in Spagna, in Portogallo, suo paese di origine, in alcuni paesi dell'America Latina. Le cerimonie in ricordo della sua morte vedono ovunque la presenza di buoi che trasportano carri addobbati con quanto di più bello ogni comunità può offrire, per onorare la memoria di un santo che in vita è stato molto profondo nel pensiero e molto umile nell'agire.

Galleria fotografica