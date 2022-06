Contrastare il negazionismo, a Guglionesi l'Anpi ricorda Giacomo Matteotti

Per non dimenticare mer 15 giugno 2022

GUGLIONESI. Una recente ricerca dell’Eurispes ha rilevato che il 15,6% degli italiani nega la Shoah.

Negano, in sostanza, una tragedia raccontata attraverso le parole e la testimonianza dai sopravvissuti, e comprovata dalla stessa memoria dei luoghi.

La stessa ricerca rileva che negli ultimi 15 anni la percentuale degli italiani “negazionisti” è cresciuta sensibilmente.

E’ un negazionismo alimentato, come rileva il Censis nel suo rapporto, da quel senso di rabbia e di insoddisfazione che attraversa la nostra società. Un negazionismo che, spesso, utilizza la “banalizzazione della tragedia” (ad esempio attraverso l’uso delle casacche dei deportati in alcune manifestazioni) e che spesso ricorre all’insulto o alla scritta ingiuriosa (come accaduto alla senatrice Liliana Segre) piuttosto che alla serena esposizione delle idee.

Ricordare è dunque importante anche a costo, come scriveva Primo Levi, di “apparire anacronistici, di non essere ascoltati” perché “è accaduto, quindi può succedere di nuovo”.

Ricordare e raccontare, conoscere e riscoprire: queste sono le parole che hanno ispirato l’incontro che si è tenuto presso la sala consiliare del Comune di Guglionesi.

Ricordare per conoscere attraverso la figura di Giacomo Matteotti, le parole e la testimonianza di Primo Levi, i racconti di Francesco Jovine.

Nel suo intervento, il sindaco Mario Bellotti ha letto la nota, trasmessa dalla senatrice e concittadina Liliana Segre, con la quale esprime il suo apprezzamento e incoraggiamento all’iniziativa e il suo saluto all’intera comunità.

Al presidente del Parco Letterario e del Paesaggio F. Jovine, Maurizio Varriano, e al componente della segreteria nazionale dell’Anpi, Vincenzo Calò, il compito di illustrare la figura di Giacomo Matteotti che fu rapito e ucciso il 10 giugno del 1924 dopo che aveva denunciato una serie di comprovate violenze e abusi commessi dai fascisti nelle elezioni dell’aprile 1924.

A loro il compito di sottolineare la grande attualità del pensiero di Matteotti sui temi della pace (quanto mai attuale) e della libertà, l’importanza della Costituzione Italiana come “eredità spirituale e morale della resistenza” (come sottolineava Calamandrei).

In chiusura l’intervento del presidente del circolo Arci F. Jovine, Giorgio Gagliardi, che ha illustrato i contenuti e le finalità della mostra “L’Italia della Costituzione”, inaugurata con l’incontro, che costituisce, insieme alla mostra biografica su Primo Levi, il primo passo verso la costruzione di un “luogo della memoria” all’interno della villa comunale “Castellara”.

La scelta di allestire lo spazio espositivo lungo il muro esterno dello “spazio” assegnato dal Comune di Guglionesi, nasce dall’esigenza di creare una sorta di “museo a cielo aperto” accessibile e visitabile autonomamente.

Un “luogo” che intende unire il racconto storico del nostro Paese alla memoria letteraria dei luoghi, la vita di persone che sono state riferimento per la cultura e la storia italiana ai contesti storici in cui sono vissuti.

A far da cornice a questo luogo, le “merlettaie” del corso di Tombolo seguito dalla signora Bianca Gentile.

In questo percorso di ricostruzione storica e di narrazione letteraria, un ruolo importante sarà svolto da: il Parco Letterario e del Paesaggio F. Jovine che, all’interno della “rete” nazionale dei “Parchi Letterari”, può contribuire alla riscoperta della memoria letterario dei luoghi; la costituenda sezione Anpi che, nel rappresentare un presidio della memoria dell’antifascismo (come sottolineato da Liliana Segre, può offrire un contributo fondamentale alla riuscita del progetto anche attraverso il suo corposo archivio e memoria storica.

Le note musicali di Lino Rufo, unite ad una sua breve riflessione sui temi della pace, hanno accompagnato e vivacizzato l’evento.