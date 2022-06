"Viva le stagioni", si torna a teatro alla scuola dell'infanzia "Agazzi" di Campomarino

CAMPOMARINO. Dopo più di due anni di stop, causa pandemia, finalmente alla Scuola dell'Infanzia "Agazzi" di Campomarino, sede staccata di via Abruzzi, si è tornati a far "Teatro" con i piccoli alunni di 4, 5 e 6 anni. I bambini hanno portato in scena, martedì 14 giugno, "Viva le stagioni", una proposta educativa con canzoni e drammatizzazione, che ha rafforzato la conoscenza della ciclicità delle stagioni, in particolare attraverso i loro suoni e colori. Lo spettacolo, davvero bello e coinvolgente, ha mostrato una grande partecipazione dei piccoli e del pubblico presente. Poi, il finale emozionante quando le insegnanti hanno conferito i diplomi ai bambini più grandi che entreranno alla Scuola Primaria.

