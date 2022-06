Giazira d’Italia, il tour in bici dell’editore Cristiano Marti si ferma a Termoli

TERMOLI. I libri ti fanno viaggiare con la fantasia. In alcuni casi, invece, succede che i libri ti mettono in viaggio per davvero. Succede quando una storia la si vuole raccontare in prima persona, seguendo percorsi, incontrando gente, visitando librerie.

È con questo spirito che nasce il Giazira d’Italia, progetto ideato da Cristiano Marti, editore di Giazira Scritture e appassionato ciclista, che dal 14 al 27 giugno attraverserà lo Stivale da Bari a Garbagnate Milanese in sella alla sua bici per raccontare la storia della casa editrice Giazira scritture, i libri e i suoi autori e autrici.

11 librerie, 14 città, 6 regioni e 1400 chilometri – questi i numeri del Giazira d’Italia. Partito da Bari giorno 14 giugno, il tour di Cristiano Marti farà tappa a Termoli venerdì 17 giugno. Ad accogliere al suo arrivo in città l’editore e ciclista pugliese saranno alle 16.00 presso la Torretta Belvedere l’assessore alla Cultura e allo Sport del Comune di Termoli Michele Barile e la libraia Emiliana Erriquez. Subito dopo, insieme all’editore Cristiano Marti e alla docente universitaria Lucia Checchia, si andrà a caccia dell’eroe cittadino che si è particolarmente distinto in ambito sportivo e/o sociale, individuata nella persona di Mario Ianieri (ex Presidente della sezione Avis di Termoli, oggi vice-presidente vicario, insignito dell’onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana).

In seguito, la libreria Il vecchio e il mare - sita in corso Fratelli Brigida 80 – ospiterà alle ore 18:00 la presentazione del libro 'Il ladro di istanti' di Angelisa Loschiavo, edito da Giazira scritture che sarà aperta al pubblico.

