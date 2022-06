“Il fantastico viaggio di Dante Alighieri” si è concluso

MONTECILFONE. La scuola dell’Infanzia di Montecilfone, uno dei plessi dell’istituto comprensivo di Petacciato ieri mattina ha concluso il progetto di sezione intitolato “Il fantastico viaggio di Dante Alighieri”, il progetto è rientrato nel programma di Educazione Civica.

La Divina Commedia di Dante è stata e continua ad essere fonte di ispirazione per la letteratura dell’infanzia. Le insegnanti per raccontare la commedia ai bambini hanno scelto il libro di Geronimo Stilton, scelto per far avvicinare i bambini ad un’opera troppo grande per la loro età ma accessibile grazie alla rielaborazione, alla riscrittura in modo semplice, ai giochi linguistici, alle illustrazioni, alla drammatizzazione e attività laboratoriali. A vestire i panni di Dante, Virgilio e Beatrice sono stati dei simpatici topolini.

Il tutto è stato ambientato nel bellissimo bosco di “Corundoli” di Montecilfone che è stato diviso in Inferno Purgatorio e Paradiso. Durante il viaggio i topolini hanno affrontato varie tematiche, quali il diritto allo studio, il rispetto dell’ambiente, del prossimo, le regole della buona convivenza civile fino ad arrivare al valore e al rispetto dei sentimenti verso sé stessi e gli altri.

È stata utilizzata la didattica inclusiva che è alla base della nostra scuola, la didattica laboratoriale, come metodologia il circle time e lo storytelling. I bambini hanno raggiuto traguardi per lo sviluppo delle competenze i tutti i 5 campi di esperienza. Hanno sempre partecipato con entusiasmo e curiosità. “Il fantastico viaggio di Dante Alighieri si è concluso con una bellissima mostra di tutti gli elaborati dei bambini.

Le insegnanti Marisa D’Angelo, Maria Teresa Perrotta, Giovanna Iaciofano e Annarita Celeste ringraziano i bambini per aver vissuto insieme a loro questo meraviglioso viaggio tra realtà e fantasia. Le insegnanti ringraziano la dirigente Giovanna Lattanzi e la vice preside Flora Ricca hanno onorato l’iniziativa con la loro presenza. Un grazie di vero cuore dalle maestre a tutti i genitori, sempre collaborativi.

