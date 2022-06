Il "Giazira d'Italia" fa tappa a Termoli, Cristiano Marti "in sella" alla Torretta Belvedere

TERMOLI. Tappa a Termoli per l’editore Cristiano Marti. Il suo viaggio in biciletta è cominciato da Noicattaro!

In un inizio di un’estate sempre più calda, gli eventi che costellano la nostra città sono sempre più numerosi e innovativi. Dopo la presentazione del calendario estivo che vedrà Termoli –protagonista indiscussa di tantissime iniziative- proprio ieri, in città è arrivato l’editore Cristiano Marti della casa editrice Giazira. Il suo tour in bicicletta è cominciato il 14 giugno scorso proprio dalla sua città natale.

Un progetto in cui l’editore sosterà in quattordici tappe, di sei diverse regioni italiane. La “Giazira d’Italia” –questo il nome dato al suo viaggio- che vedrà la percorrenza di tutta la costa adriatica, per rientrare verso l’Emilia Romagna e concludere il suo viaggio a Garbagnate Milanese. In ogni città Marti, non soltanto racconterà il suo viaggio, ma farà conoscere diversi autori e individuerà l’eroe della città; una persona che si è distinta in un qualche ambito, dando lustro. Ma anche l’importanza delle librerie indipendenti e dei librai.

Alla presentazione del progetto, proprio ieri in conferenza stampa alla torretta belvedere erano presenti e hanno calorosamente accolto il viaggiatore: l’assessore alla cultura, turismo e sport Michele Barile, la libraia Emiliana Erriquez, proprietaria della libreria “il vecchio e il mare”; la professoressa Lucia Checchia, docente universitaria di storia del patrimonio artistico e Mario Ianieri, vice presidente dell’associazione Avis, individuato come l’eroe cittadino della nostra città.

Dopo la conferenza stampa, l’evento si è spostato presso la libreria: “Il vecchio e il mare” dove si è tenuta la presentazione del libro: “Il ladro di istanti” di Algelisa Loschiavo, che si è collegata da remoto per presentare il suo testo, in un dialogo con Marti e la Erriquez.

Questo evento conferma l’importanza della scrittura, l’importanza del libro –in un’era digitale che ormai ha preso il sopravvento- e quanto la piccola gioia di assistere alla presentazione di un testo cartaceo, conoscere un autore o un editore siano momenti alquanto magici. Un lustro per la nostra città, che è stata scelta per questa importante tappa, affinché non si dimentichi mai il potere della scrittura.

