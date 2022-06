“Rigenerare sostenibilità per una cultura della cura”: l'omaggio a Fred Bongusto

CAMPOBASSO. La connessione tra la questione ambientale e la questione sociale per garantire la sostenibilità in favore di sviluppo economico e progresso sociale, è l’ambito di interesse che Ucsi Molise ha individuato per la creazione di un evento di formazione giornalistica sul giornalismo ambientale. Sabato 18 giugno, dalle ore 9,30, avrà luogo l'iniziativa di formazione e di cultura dell’ambiente presso il nuovo Centro di Ricerca Polymères del progetto Res di Pozzilli, al Bruco di via dell'Industria, inaugurato di recente dagli imprenditori Gruppo Valerio di cui fanno parte Antonio Lucio Valerio, Antonio Alessandro Valerio e Maria Valerio. Promossa da UCSI Molise in collaborazione con OdG Molise, Gruppo Valerio, Rotary Club Campobasso e Isernia, Associazione Greenaccord (ente terzo di formazione), la giornata di formazione giornalistica prevede l’attribuzione di 5 crediti formativi previa iscrizione sulla piattaforma Formazione OdG.

“Rigenerare sostenibilità per una cultura della cura, best practices development del territorio” è il tema sul quale si svilupperanno due approfondimenti tematici, riservati il primo all’etica ed alla cultura dell’ambiente ed il secondo alle buone pratiche e alla divulgazione mediatica. Tra i relatori figurano esperti della realtà ambientale e giornalisti della realtà nazionale UCSI, quali il presidente Vincenzo Varagona e il segretario Salvatore Di Salvo; in ambito giornalistico interverranno, inoltre, il presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Molise Vincenzo Cimino e la presidente di UCSI Molise Rita D’Addona. Su etica e imprenditoria circolare ci sarà la voce dell’UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) attraverso le relazioni del Consulente Ecclesiastico Nazionale, don Antonio Mastantuono, e del Presidente provinciale Ucid di Campobasso Ernesto D’Aquila.

In merito alla questione ambientale e dei cambiamenti climatici interverranno per conto dell'Associazione Greenaccord, il presidente Alfonso Cauteruccio e l’esperto di Clima Domenico Gaudioso; relativamente alle buone pratiche sono previsti poi gli interventi di Maria Cristina Finucci, designer e architetto, e di Antonio Lucio e Antonio Alessandro Valerio, imprenditori del Gruppo Valerio.

A porgere i saluti istituzionali Roberto Di Baggio, Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale con delega all’istruzione e all’ambiente, e della Consigliera Nazionale Ucsi Enrica Cefaratti. I panel saranno moderati dai giornalisti di Ucsi Molise Paolo Scarabeo e Felice Mancinelli e Marina Tomarro di Vatican News.

La scelta di un centro di ricerca quale esempio concreto di buona pratica per narrare l’ambiente, sollecitare il dibattito, per parlare di economia circolare, di sviluppo umano e di ecologia integrale, è il fattore di base per accendere i riflettori sulle potenzialità delle risorse dei territori. Dalla plastica alla moda non è uno slogan, ma è un esempio concreto, vanto per il Molise, quale scelta coraggiosa di rigenerazione e di sviluppo umano e culturale, in un tempo di crescente instabilità sociale e ambientale.

Nel pomeriggio, alle ore 18,30, nel borgo storico di Campobasso, avrà luogo la cerimonia di intitolazione di una Targa dedicata a Fred Bongusto, cantautore e musicista. La targa, a cura del Rotary Club Campobasso, sarà apposta accanto alla scultura bronzea che raffigura l’artista campobassano. Alla cerimonia interverranno il Sindaco di Campobasso Roberto Gravina, il Presidente del Rotary club Campobasso Eliseo Sipari e il portavoce di Fred Bongusto e consigliere nazionale Ucsi Gaetano Rizzo.

