Studenti-artisti realizzano i murales all'istituto comprensivo Brigida

TERMOLI. Ieri si é concluso il primo percorso dedicato al "restyling" esterno del plesso principale dell'istituto comprensivo Maria Brigida.

Il progetto Pon ha visto coinvolti adolescenti dagli 11 ai 13 anni e alunni della primaria di via Maratona nel realizzare i primi murales sui blocchi di cemento dell'esterno dell'Istituto di via Cina.

«Questo progetto per noi è stato molto stimolante, ci ha permesso di arricchire le nostre qualità artistiche, inoltre è stato bello collaborare con i bambini della primaria, coordinati dal docente esperto del Pon la professoressa Gemma Pranzitelli e la docente tutor Keti Sabbatinelli.

Siamo entusiasti del nuovo muro colorato che ci stimola ad entrare a scuola, infatti l'ingresso della scuola ha tutto un altro aspetto ora... é divertente, allegro e coloratissimo, ci piace che possiamo anche fare i selfie con i nostri disegni come sfondo. Inoltre ci siamo sentiti coinvolti dal primo istante... dalla preparazione delle bozze alla realizzazione pratica prima con la stesura del quarzo e poi colorando i colori giusti.

Dicono i ragazzi di seconda e terza media che hanno partecipato al Pon, si ringrazia il dirigente scolastico Frrancesco Paolo Marra, le docenti ma soprattutto i ragazzi che hanno preso parte in maniera attiva e altamente inclusiva al progetto per far "rinascere" la parte esterna della scuola. Il percorso creativo continuerà a partire dal prossimo anno scolastico con grande entusiasmo e novità».

Galleria fotografica