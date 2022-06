Termoli nell’alto medioevo

TERMOLI. I reperti rinvenuti nelle Necropoli arcaiche di Contrada Porticone e di contrada Airino (1978-1980) testimoniano la presenza di genti frentane nel territorio termolese sin dal VI secolo a. C., mentre a qualche secolo successivo si riferiscono le descrizioni del prof. Luigi Ragni su resti di pavimenti, mosaici e muri riportati alla luce dagli aratri agli inizi del ’900 in Contrada Difesa Grande e in zona San Pietro. Descrizioni confermate nel 1991.

L’unica traccia del lontanissimo passato riferito al lembo di terra che si protende nel mare, lontano dalle strade consolari, è la narrazione circa la presenza di un tempio dedicato a Castore e Polluce che induce a ritenere certa la presenza di un villaggio di pescatori nella parte meno esposta ai venti di nord-est. Al tempo stesso, lontano da questo promontorio, con l’avvento del V secolo iniziano le invasioni barbariche, l’abbandono dei centri abitati da parte di nuclei famigliari e la ricerca di rifugi nei boschi o in luoghi isolati.

Per proteggersi dal susseguirsi delle invasioni le città romane, aperte e sulle strade, cominciarono ad essere circondate da massicce mura e lo stesso sistema difensivo venne adottato dai piccoli centri e dai villaggi i quali assunsero la configurazione di una fortezza.

Per Termoli dovette trattarsi di mura improvvisate. La parte di Longobardi che dopo la seconda metà del VI secolo si era insediata nel Meridione. dando vita al Ducato di Benevento, pur ripristinando parte della sicurezza romana, non rivolse alcuna attenzione alla costa e alla sua difesa, né si interessò di fortificare i borghi esposti alle incursioni provenienti dal mare. Fu soltanto dopo il Mille, con gli inter-venti disposti dai Normanni, che la cinta muraria termolese, merlata, cominciò a prendere l’aspetto di un baluardo difensivo con una porta e un ponte levatoio che collegava il borgo-fortezza alle antistanti terre acquitrinose e ai boschi.

Su quello che era stato un insieme di rudimentali di case, separate da vicoli e piazzette, si impose il maschio del castello.

In mancanza di pergamene non si può non presumere che questa sintetica deduzione non abbia un suo fondamento avvalorato, tra l’altro, dai ripetuti attacchi dei corsari dalmati e, almeno dall’827, dai Saraceni.

Questo lungo tormentato periodo venne segnato dalla nascita e dalla diffusione del monachesimo ad opera di San Benedetto da Norcia, simbolicamente rappresentato dall’Abbazia di Montecassino.

Al tempo dell’insediamento dei Normanni in Italia, dopo la seconda metà dell’XI secolo, i Benedettini erano ormai una vera e propria potenza per le donazioni e i lasciti da parte di gastaldi, conti, nobili, cavalieri e mercanti e per le concessioni di terre che gli Abati facevano al fine di farle risanare e fruttificare.

Appartiene all’epoca longobarda la prima citazione della nostra Città. Il 761 è infatti l’anno in cui nell’omonimo Codice è riportata la voce ‘TERMULE’ quale luogo della chiesa di ‘San Pietro’, termine che ricompare nella Cronaca del Monastero Cassinese dove è scritto che nell’817 l’abate Apollinare concede ad ‘alcuni uomini di Termule’ terre da coltivare a condizione che essi versino all’Abbazia parte dei raccolti e dei prodotti derivanti dagli animali che vi pascolano. Si trattava di terreni che lo stato di abbandono, determinato dalle invasioni barbariche, aveva reso aride e paludose.

Segue, sempre nella Chronica di Leone Ostiense, un patto tra l’abate Aligerno e ‘alcuni uomini della città di Termoli’ (maggio 977) ai quali vengono concesse in località Ripa Orsa (nei pressi del fiume Trigno) terre a condizione che gli stessi vi si trasferissero con le loro famiglie, le coltivassero e cedessero un terzo dei frutti all’Abbazia il cui patrimonio fondiario comprendeva buona parte dell’Italia centro-meridionale. Qualche decennio dopo, nel febbraio 1022, per disposizione dell’Imperatore Enrico II di Sassonia vengono concessi all’abbazia di San Vincenzo al Volturno i castelli di Petra fracida (a nord-est di Montenero di Bisaccia), Pescloli (non identificata) Ripa mala, (Guardialfiera con territorio che arriva al Biferno), Ripa Ursa (n. i.) e Montebellu (Montebello-Montenero di B.), tutti nella Contea di Termoli.

Risale sempre a quell’anno la configurazione territoriale della stessa che andava dal fiume Trigno al Biferno, entrambi con porto, mentre mancano le indicazioni circa la sua estensione verso le colline e i monti. Doveva certamente trattarsi di un territorio assai vasto sul quale il Conte di Termoli esercitava la sua giurisdizione come attesta la donazione di un terreno di 200 moggi in località Serra Mala fatta nel 1010 da Trasmondo a Ylario, abate di San Vincenzo al Volturno, per l’anima sua e per quella di suo padre.

In questo contesto Termoli altro non era che uno dei tanti feudi benedettini.

Ancora una citazione utile per meglio precisare che Termoli, eletta a Contea sul finire del Ducato di Benevento e valorizzata dai Normanni, doveva essere una fortezza di rilevante importanza se nel 1191 Tancredi, espressione del partito anti-svevo dei baroni siciliani, convocò e radunò gli stessi a Termoli e nel palazzo del Conte tenne una solenne riunione per organizzare l’armata con la quale arrestare l’avanzata di Enrico VI.

Lo Svevo, marito di Costanza d’Altavilla, aveva valicato le Alpi per riconquistare il trono sul quale aveva regnato il suocero, Ruggero II il normanno.

Antonio Smargiassi

Storico termolese e scrittore