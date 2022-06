Debutto travolgente per la mostra personale di Renato Marini al Castello svevo

TERMOLI. È stata inaugurata sabato 18 giugno, alle 18, l’attesa mostra personale dell’artista Renato Marini, che resterà aperta fino alla fine del mese, nella splendida cornice del Castello Svevo.

Esposizione curata e promossa dall'associazione culturale settimopiano_ALIA, con impulso del presidente e direttore artistico Renato Marini.

L’allestimento presenta lavori di diversa datazione ma che hanno come comune denominatore il paesaggio e la leggerezza del segno e del colore. Opere che restano sul limite tra figurazione e astrazione: «il paesaggio in Marini non è rappresentato: è trasfigurato in immagine mentale che resta sul confine tra memoria e dimenticanza» (Porsia 2022). La ricerca artistica di Marini stimola l'osservatore a «guardare in faccia il nulla e dargli forma, consistenza e colore permette di guardare oltre il visibile» (De Lena, 2022). L'intenzione di questo evento è mettere in luce anche l'attivismo culturale dell'artista che ha portato alla nascita nel 1990 del Centro Culturale il Campo proponendo in un luogo periferico rispetto ai flussi dell'arte contemporanea, artisti noti in ambito nazionale e internazionale.





Anche questa volta l'Associazione senza scopo di lucro settimopiano_ALIA (Arts and Landscape International Associacion), nata nel 2017, si impegna nel promuove contemporaneamente l'arte contemporanea e il territorio verso un marketing territoriale integrato. Nel vernissage di sabato sera sono intervenuti Michele Porsia (presidente dell'associazione settimopiano_ALIA, curatore), Maurizio Vitiello (critico, sociologo), Lara De Lena (storica dell'arte), Ursula Manes (artista).

Seguita da una degustazione di olio dell'Azienda Agricola Biologica Francesca Giacomodonato, latticini del caseificio Barone e di vino di Tenute Marta Rosa. La mostra sarà aperta dalle 19 alle 22 e ci sarà la possibilità di prenotare visite fuori orario contattando l'associazione. Oggi, domani e sabato 25 giugno ci saranno inoltre laboratori creativi per bambini (6-10 anni) a cura di Flavia Del Cioppo.

L’artista da noi conosciuto fin da quando ha mosso i primi passi in questo mondo dell’arte pittorica è comunque rimasto il Renato Marini cordiale disponibile e gioviale con tutti , il suo tratto artistico è inconfondibile, l’artista Marini con le sue avvedute e morbide stesure accende un’attenzione corretta, educata verso i paesaggi della sua terra e nella parabola descrittiva di ritorni sottolinea ricordi e rinvigorisce un amore concreto, stabile e, oggi, confortante verso le sue oneste radici. Abbiamo fatto anche un percorso assieme di vita lavorativa che esulava dal mondo pittorico. Ma vi assicuriamo che spesso anche durante le pause di lavoro, lui o ci parlava delle sue idee o progetti artistici pittorici, oppure si isolava nel suo periodo d’intervallo dal lavoro, e con una matita prendeva un pezzo di carta e ci disegnava sopra l’idea che gli era passata attraverso la mente.

Un amico comune proprio sabato sera nel corso della visita alla mostra al Castello ci ha raccontato un aneddoto che ci fa ancor di più apprezzare l’artista e l’amico Renato.

Erano entrambi a un matrimonio e a un certo punto Marini prese il menù di questo amico e con la matita sempre dietro a lui disegnò un paesaggio e glielo donò, oggi ancora custodito gelosamente.

Da sottolineare che già dalla prima sera la mostra di Marini al Castello ha registrato un flusso di visitatori importante e fino al 30 avrete modo di visitarla e a farlo di sicuro non ve ne pentirete se davvero siete amanti dell’arte pittorica.

