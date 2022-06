Termoli, Larino e la “Provincia” del Basso Molise: storia in pillole

LARINO. Memoria preziosissima del territorio, in cui è direttore dell’Archivio storico diocesano, non a caso, Giuseppe Mammarella ci propone un viaggio nel passato, quando era in ballo il progetto di provincia del basso Molise. Saranno cinque “noticine”, come umilmente lui le connota, ma di grande interesse, riferite all’iter e alla campagna di stampa della "provincia" basso-molisana nel periodo compreso tra il 1949 ed il 1947. Termoli, Larino e la “Provincia” del Basso Molise: storia in pillole.

«Attraverso cinque brevi noticine, corredate da alcune immagini tra le più significative, intendo rendere noto alle nuove generazioni (e non solo) la sintesi di una storia che sembra appartenere a tempi remotissimi ed invece concerne un passato recente, poiché abbraccia il periodo compreso tra il 1949 ed il 1957.

Riguarda la richiesta d’istituzione di una Provincia anche nel Basso Molise ed il ruolo assunto in merito dalle due città di Termoli e Larino.

In questa prima nota è possibile rilevare, attraverso le illustrazioni, i titoli di due articoli apparsi il 15 ed il 16 settembre del 1949 su “Momento-sera”, storico quotidiano con sede a Roma, fondato alcuni anni prima (1946).

Gli scritti in questione trattano le prime “agitazioni”, sorte durante l’estate del 1949, legate alle aspirazioni di Larino ad essere elevata a capoluogo di una provincia basso-molisana. Le azioni erano fortemente sostenute anche da diversi centri strettamente interessati all’iniziativa. Continua».

Galleria fotografica