Solennità del Sacro Cuore di Gesù, venerdì la processione nel quartiere

TERMOLI. Dopo la festa di San Timoteo a maggio e di Sant'Antonio la scorsa settimana, si entra nel vivo delle feste parrocchiali estive, primo degli appuntamenti è quello della Solennità del Sacro Cuore di Gesù, organizzato dall'omonima parrocchia di via Argentina.

Si chiude stasera il triduo di preparazione alla festa, che vede la santa messa alle 19 e l'adorazione subito dopo la funzione religiosa, fino alle 20.30.

La festa vera e propria è in programma domani, alle 8 con Lodi e santa messa, alle 12 con l'Ora Media e alle 19 col Pontificale, presieduto dal vescovo Gianfranco De Luca, a cui seguirà la processione in via Argentina e via Canada, accompagnata dalla Banda "Città di Termoli". Infine, in corso la raccolta beni per la Caritas parrocchiale.