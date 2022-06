Scuola civica di musica intitolata ai fratelli Gino e Giovanni Miozza

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Tutto pronto per l’intitolazione della scuola civica di musica ai fratelli Gino e Giovanni Miozza. Oggi cerimonia con la scopertura della targa. In seguito alla delibera di Giunta Comunale n. 111 del 14-12-2021, con la quale l’Amministrazione Comunale ha intitolato la locale Scuola Civica di Musica ai fratelli Gino e Giovanni Miozza, alle ore 18:30, presso il vialetto della Scuola in Viale dei Tigli, in occasione del concerto-saggio degli studenti, l’Amministrazione Comunale scoprirà la targa intitolata ai fratelli Gino e Giovanni Miozza con la benedizione della stessa da parte del nostro Sacerdote Don Costantino Di Pietrantonio.

«Un momento importante per tutti noi che conferma l’entusiasmo dell’Amministrazione Comunale nei confronti di iniziative come questa che danno il giusto risalto a quei nostri concittadini che si sono distinti nel loro percorso di vita offrendo tanto alla nostra comunità – riferisce tutto il gruppo, con sindaco, assessori e consiglieri di maggioranza - la cittadinanza tutta è invitata a partecipare cogliendo fin da ora l’occasione per ringraziare la famiglia Miozza, i Maestri della Scuola che dal 1986 operano sul territorio dando lustro alla nostra comunità e che si sono subito dimostrati sensibili e accoglienti alla proposta formulata dall’Amministrazione, a Don Costantino per la sua presenza, all’assessore alla Cultura per quanto fatto ai fini della riuscita dell’evento e al collega di maggioranza Giovanni Gianfelice che da anni propone l’intitolazione della nostra realtà ai fratelli Gino e Giovanni Miozza, il giusto riconoscimento per due nostri concittadini che hanno rappresentato un punto di riferimento per la comunità di Santa Croce di Magliano e non solo, sia in ambito musicale che in quello sociale e culturale, avendo stimolato le generazioni che si sono succedute nel tempo ad avvicinarsi a questa straordinaria esperienza chiamata Musica e creando così le premesse per la nascita della Scuola Civica Comunale che negli anni ha messo a frutto gli insegnamenti e la passione che Gino e Giovanni Miozza avevano seminato».