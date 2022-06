"Proteggi la costa, adattati al cambiamento climatico”: workshop al porto turistico

TERMOLI. La Regione Molise è partner del progetto “Adriaclim–strumenti di informazione, monitoraggio e gestione dei cambiamenti climatici per le strategie di adattamento nelle aree costiere dell’Adriatico”, finanziato dal Programma Interreg Italia-Croazia 2014-2020.

Tra gli obiettivi del progetto la realizzazione di un punto di monitoraggio meteomarino ed il miglioramento della capacità di sviluppo di nuovi piani per l’adattamento al cambiamento climatico nell’Adriatico, nonché, ove esistenti, l’aggiornamento di quelli già esistenti.

Nell’ambito del progetto Adriaclim, domani, sabato 25 giugno 2022, a partire dalle ore 10, presso il Porto Turistico Marina di San Pietro – Molo Sud, via del Porto Termoli, si svolgerà il 2^ Workshop partecipativo dal titolo “Proteggi la costa. Adattati al cambiamento climatico”.

All’incontro parteciperanno esperti de settore per relazionare sugli interventi necessari per stilare le linee guida per il piano di adattamento climatico lungo la fascia costiera molisana.

Al termine dell’incontro si potrà effettuare una visita guidata presso la stazione meteomarina installata nel porto di Termoli a cura del Servizio di Protezione Civile – Centro Funzionale Decentrato del Molise.

Galleria fotografica