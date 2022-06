Pro Loco Skanderberg torna all'attività col nuovo direttivo

PORTOCANNONE. In una serata frizzante di metà giugno si è ricostituita, sotto una buona stella, nella sicura traccia di un importante passato e con tante nuove leve, la Pro Loco Skanderberg di Portocannone. A renderlo noto è l’assessore alla Cultura di Portocannone, Valentina Flocco. «Le energie e la voglia di fare sono tante, le capacità anche, e lo si è dimostrato con i fatti, portando in scena, con pochissime risorse e ancor minor tempo, due dei principali eventi cari a tutti noi, il Presepe e la Passione Vivente; tutti hanno colto, poi, la magica atmosfera che sono riusciti a creare con le colorate decorazioni delle strade e delle piazze cittadine (e tanto altro!) in occasione della Festa di Maggio.

Sono bravi, sì, sono già tutti a lavoro per “confezionare”, nel migliore dei modi, il Calendario degli eventi dell’Estate Portocannonese, di prossima pubblicazione e che, posso già anticiparvelo, sarà ricchissima di appuntamenti interessanti per tutte le fasce di pubblico. Cinzia Antonucci, presidente, Antonio Becci vicepresidente, Cristina Florio, segretaria, Natalina Primiano, tesoriere ed il direttivo, composto da Augusto Triscari, Gioacchino Occhionero, Elena Musacchio, Petra Becci, Vincenzo Acciaro Vincenzo Occhionero, Daniele Ebreo, Jerry Cardone, Giuseppe Barberio… questa è la squadra ed a loro tutti, a quelli che verranno e a tutti quegli amici preziosi che sinora ci sono stati e che aspettiamo tornino presto all’opera, a nome mio, del sindaco e di tutti i consiglieri, auguro un buono e fecondo lavoro, per la crescita della nostra Comunità. Dovrei trovare il coraggio di mettere a questo sogno una data e trasformarlo in progetto. Perché la differenza tra sogno e progetto è solo una data», chiosa la Flocco, citando Walt Disney.