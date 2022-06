Comunità del Sacro Cuore in processione col messaggio di fiducia e speranza

La comunità parrocchiale si è ritrovata nella solennità dedicata al Sacro Cuore di Gesù. Un momento di partecipazione, preghiera e affidamento in questo tempo di incertezza ma anche e soprattutto di speranza. Al centro della solennità l'amore di Cristo per ciascuno di noi, il senso della fede cristiana che invita tutti a vivere da fratelli e sorelli amandoci gli uni gli altri senza riserve nei piccoli e grandi gesti della vita quotidiana.

Un'occasione per vivere intensamente la santa messa in una zona molto popolata nel centro della città e consolidare le relazioni di sempre e quelle nate da poco con chi si è stabilito nel quartiere e inizia a conoscere le famiglie e la vita della comunità parrocchiale.

Un cuore aperto, accogliente e pieno di amore, come quello di Gesù. La santa messa è stata celebrata dal vescovo, monsignor Gianfranco De Luca insieme a don Silvio Piccoli e don Alessio Rucci, don Elio Moretti e don Gianfranco Mastroberardino.

È seguita la processione lungo le vie della zona con la statua del Sacro Cuore portata in spalla dai fedeli. Da due anni questo non era possibile e il corteo ha quindi assunto un valore in più come messaggio di fiducia e speranza per la propria esistenza personale e comunitaria.

