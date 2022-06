Uno sciame di ‘vespe’ invaderà Termoli per il raduno nazionale ‘Castello Svevo’

TERMOLI. Domenica 26 giugno 2022, in Piazza Vittorio Veneto del Comune di Termoli si terrà il 4° Raduno Nazionale ‘’Castello Svevo’’ organizzato dal Vespa Club Termoli. Alla manifestazione prenderanno parte il 18 Club vespistici provenienti dal Molise a da fuori regione, con 172 mezzi e 198 persone.





Tra i mezzi presenti due pezzi pregiati della produzione Piaggio, la vespa 98 risalente al 1946 prima produzione e commercializzazione della casa di Pontedera di cui furono prodotti circa 17000 esemplari, così come la Vespa 400 una microvettura progettata dalla Piaggio e costruita in Francia dal 1957 al 1961 in circa 30000 esemplari, entrambi i mezzi risultano perfettamente funzionanti, e i fortunati proprietari privati possono vantare dei pezzi storici molto rari, dato che attualmente nel mondo se ne contano veramente pochissimi, mentre tra i partecipanti l’età variava dai i 9 e i 77 anni.

Dopo il concentramento alle ore 08:30, la registrazione dei partecipanti e la sistemazione dei mezzi in esposizione, per poi procedere alla consumazione della colazione. Alle ore 11:00 lo sciame di vespe partirà per il giro turistico a bassissima velocità per le vie del centro cittadino di Termoli, per poi raggiungere Campomarino dove si terrà una sosta per l’aperitivo. Alle ore 12:30 il pranzo preso un ristorante a Campomarino Lido per poi dopo il consumo del pranzo la conclusione della manifestazioni dove ci saranno anche le premiazioni ai club e ai vespisti così come da regolamento del VESPA CLUB D’ITALIA. Da molti anni il Vespa Club Termoli è una realtà che fin dalla sua fondazione nel 2013 ad oggi, ha raccolto grazie all’impegno e alla serietà molti consensi in ambito Regionale e Nazionale, sapendo al contempo valorizzare il territorio facendolo conoscere al di là dei confini Regionali, difatti Termoli risulta meta gradita per il movimento Vespistico Nazionale, grazie anche alle precedenti edizioni in cui i partecipanti hanno avuto la possibilità di ammirare le bellezze del Basso Molise. Il Presidente, D’EUGENIO Ottavio e il Direttivo del Vespa Club Termoli ringraziano i Comuni di Termoli e Campomarino per aver patrocinato l’evento, e durante lo svolgimento della manifestazione verranno consegnate delle targhe ricordo alle Amministrazioni Comunali di Termoli, con l’intervento dell’Assessore alla Cultura, Spettacolo, Turismo, Sport e Protezione Civile Michele Barile, mentre per il Comune di Campomarino il Sindaco Francesco Camilleri.