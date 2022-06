Una sezione Anpi intitolata a Primo Levi: verso il Museo della Memoria

Per non dimenticare

GUGLIONESI. Il “Museo della memoria” all’interno della villa comunale di Guglionesi (“Castellara”), sarà un luogo di ricordo, di racconto e di conoscenza della storia del nostro Paese.

Un “Museo a cielo aperto” che unirà ricostruzione storica e narrazione letteraria; che ci aiuterà a riscoprire i valori cardini della nostra Costituzione che parlano di lavoro, uguaglianza, solidarietà, pace e diritti; che ci inviterà a guardare il futuro avendo, come obiettivo, un Paese più giusto e più inclusivo.

La mostra biografica su Primo Levi e la mostra “L’Italia della Costituzione”, inaugurate nei giorni scorsi, costituiscono i primi passi per la creazione del “Museo della memoria”.

All’interno di questo percorso progettuale si colloca la costituzione della sezione Anpi che sarà intitolata a Primo Levi e che avrà sede proprio all’interno dello spazio dedicato al “Museo della memoria”.

La costituenda sezione Anpi punta, in primo luogo, a stimolare una partecipazione attiva e consapevole e, con essa, un nuovo senso di appartenenza alla comunità. Nasce, inoltre, con l’obiettivo di: divulgare i principi e i valori della nostra Costituzione che, ancora oggi, ci indicano la strada per riprogettare il nostro Paese (dopo una pandemia e una guerra sta seminando in Europa morte e distruzione) per renderlo più giusto e inclusivo; “non dimenticare” quanti sacrificarono la loro vita per ridare all’Italia la libertà.

L’evento si svolge nella villa comunale Castellara, oggi, dalle ore 18.

Interverranno Giuliano Senese, vicesindaco del comune di Guglionesi, Vittorino Facciolla consigliere regionale, Caterina Cerroni segretaria nazionale Giovani Democratici, Felice Cicconi sindaco di Macchiagodena, Luca Praitano assessore alle politiche sociali del comune di Campobasso, Maurizio Varriano presidente del “Parchi Letterari” e Michele Galante componente della presidenza onoraria dell’Anpi Nazionale.

