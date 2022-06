Scuola civica musicale intitolata alla memoria dei fratelli Miozza

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Emozionante e partecipata intitolazione della locale Scuola Civica di Musica di Santa Croce di Magliano, alla memoria dei fratelli Gino e Giovanni Miozza. Un tassello che completa il percorso quasi quarantennale della scuola di musica guidata dall’egregio maestro Leo Quartieri insieme ai suoi validi collaboratori.

«La scopertura della lapide è avvenuta alla presenza del parroco don Costantino, del vice sindaco Pierluigi Di Tommaso, dell’assessore alla Cultura Giuliana Petruccelli, di un numeroso pubblico e della famiglia Miozza al completo, che ha anticipato il saggio musicale di fine anno tenuto dai tantissimi allievi, giovani e meno giovani ma tutti bravissimi nelle loro esibizioni tra scroscianti ripetuti applausi. Veramente un bel pomeriggio per la nostra Comunità», ha riferito il consigliere comunale di maggioranza Giovanni Gianfelice.

E’ stato proprio l’ex sindaco da anni a proporre l’intitolazione della realtà locale musicale ai fratelli Gino e Giovanni Miozza, «Il giusto riconoscimento per due nostri concittadini che hanno rappresentato un punto di riferimento per la comunità di Santa Croce di Magliano e non solo, sia in ambito musicale che in quello sociale e culturale, avendo stimolato le generazioni che si sono succedute nel tempo ad avvicinarsi a questa straordinaria esperienza chiamata Musica e creando così le premesse per la nascita della Scuola Civica Comunale che negli anni ha messo a frutto gli insegnamenti e la passione che Gino e Giovanni Miozza avevano seminato», le parole del vice sindaco Di Tommaso.

Galleria fotografica