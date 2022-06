Sciame di Vespe colora la città

Vespe a Termoli

TERMOLI. Una vera e propria invasione di Vespe questa mattina su Termoli.

No niente di preoccupante non si è trattato dell'invasione dei famosi operanti ma anche pericolosi insetti dai quali se punti dal loro pungiglione si potrebbero avere anche problemi seri di salute ,ma stiamo parlando dei famosi primordiali Scooter che dagli anni dell'immediato dopoguerra è stato il simbolo nel mondo non solo in Italia per quanto riguarda il mondo delle due ruote la famosa Vespa 50 ,intere generazioni di giovani hanno corso sulla mitica Vespa persino il cinema ne ha amplificato il mito facendola diventare protagonista assoluta perché montata da due attori straordinari nel famoso Film del 1953 "Vacanze Romane" con Gregory Peck e Andrea Hepburn davvero questo film rese famosa in tutto il mondo anche la Vespa Piaggio.

Tutto questo amore per questa fenomenale due ruote nel tempo per arrivare fino ad oggi ha creato in Italia e nel mondo migliaia di Vespa Club, i quali durante diversi periodi dell'anno si organizzano per effettuare raduni delle stesse per vivere e ricordare i bei momenti vissuti su questa motoretta facendole diventare giornate di feste incredibili. Così anche la nostra città con il Vespa Club Termoli da 4 anni organizza un raduno di Vespe provenienti oltre che dalla Regione anche da molte altre maggiormente del Centro-Sud, Puglia, Abruzzo, Lazio e Campania, la quarta edizione del Raduno Nazionale "Castello Svevo".





Alla manifestazione hanno preso parte 18 Club vespistici con 172 mezzi e 198 persone.

Tra i mezzi presenti due pezzi pregiati della produzione Piaggio, la vespa 98 risalente al 1946 prima produzione e commercializzazione della casa di Pontedera di cui furono prodotti circa 17mila esemplari, così come la Vespa 400 una microvettura progettata dalla Piaggio e costruita in Francia dal 1957 al 1961 in circa 30000 esemplari, entrambi i mezzi risultano perfettamente funzionanti, e i fortunati proprietari privati possono vantare dei pezzi storici molto rari, dato che attualmente nel mondo se ne contano veramente pochissimi, mentre tra i partecipanti l’età variava dai i 9 e i 77 anni.

Da molti anni il Vespa Club Termoli è una realtà che fin dalla sua fondazione nel 2013 ad oggi, ha raccolto grazie all’impegno e alla serietà molti consensi in ambito Regionale e Nazionale, sapendo al contempo valorizzare il territorio facendolo conoscere al di là dei confini Regionali, difatti Termoli risulta meta gradita per il movimento Vespistico Nazionale, grazie anche alle precedenti edizioni in cui i partecipanti hanno avuto la possibilità di ammirare le bellezze del Basso Molise. Il Presidente, Ottavio D'Eugenio e il direttivo del Vespa Club Termoli ringraziano i Comuni di Termoli e Campomarino per aver patrocinato l’evento, e durante lo svolgimento della manifestazione sono state consegnate delle targhe ricordo alle Amministrazioni Comunali di Termoli, con l’intervento dell’Assessore alla Cultura, Spettacolo, Turismo, Sport e Protezione Civile Michele Barile, mentre per il Comune di Campomarino il sindaco Piero Donato Silvestri.

Noi eravamo presenti in piazza alla partenza delle tantissime Vespe presenti oggi a Termoli.

Galleria fotografica