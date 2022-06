Dopo 45 anni si ritrovano tra abbracci e ricordi: la 5° classe del Nautico 1977

TERMOLI. Le reunion di classi di età o di classi scolastiche hanno sempre un gran fascino. Ricordi che ogni tanto è bellissimo rinverdire, ritrovandosi tutti attorno a un tavolo per un conviviale e dove ognuno dei partecipanti tra un brindisi e un piatto di manicaretti, sciorina aneddoti e flashback del passato.

Come avvenuto per i ragazzi del 5^ Nautico del 1977, che ieri si sono ritrovati e tra un ricordo, una bevuta e una mangiata in un noto locale sul porto turistico sono letteralmente tornati a 45 anni fa, quando la scuola era davvero una bella realtà e probabilmente non aveva le tante problematiche in cui si arrovella oggi.

Dieci i partecipanti, oggi appartenenti a ceti e ambienti sociali diversi, che all’epoca studiavano al Nautico Tiberio, la scuola che in una città di mare offriva sbocchi interessanti per una carriera e un lavoro che avesse a che fare col mare, il mito era diplomarsi Capitano di lungo corso.

Alcuni di loro ce l’hanno fatta alla grande, congedandosi dalla Marina Militare con l’alto grado di Ammiraglio. Altri sono emersi in altri campi come dirigenti scolastici, altri a livello imprenditoriale, professionisti affermati, ma ieri erano solo 10 amici che si ritrovavano per ricordarsi un bel passato insieme, altri chi per impegni di lavoro, altri ancora per la distanza dei loro luoghi di residenza hanno mandato un saluto a tutti e dando l’appuntamento per un’altra reunion.

I partecipanti sono stati: Giuseppe Meli, Pietro Resta, Nicola Di Pietrantonio, Domenico Menadeo, Matteo Galasso, Luigi Soldo, Stefano Giuliani, Antonio Florio e Lorenzo Perino.

I tanti aneddoti ricordati ieri davvero ci hanno divertito, sembrava di viverli al momento in prima persona, tanto erano carichi di fascino di un tempo dove la memoria è bella salda, mai svanita.

Galleria fotografica