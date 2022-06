‘Venti di pace’, bambini e ragazzi in scena a Montenero di Bisaccia

MONTENERO DI BISACCIA. ‘Venti di pace’, bambini e ragazzi in scena a Montenero di Bisaccia Nell’ambito dei laboratori di teatro e danza del progetto “Teatrando, l’educazione in scena”, realizzato dalla Cooperativa Sociale “Il Sentiero”, l’A.s.d. “In punta di piedi” e la Diocesi di Termoli-Larino, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia e patrocinato dal Comune di Montenero di Bisaccia, è stato allestito lo spettacolo dal titolo “Venti di pace”.

Il progetto, patrocinato dal comune di Montenero, nasce con lo scopo di offrire una nuova proposta culturale per creare spazi di cultura e socialità, estremamente ridotti nel periodo della pandemia, e permettere alle nuove generazioni di valorizzare i loro talenti e conoscere il patrimonio artistico e storico locale. Uno spettacolo realizzato dai ragazzi delle scuole elementari, delle scuole medie e con la partecipazione dell’ultima classe dei bambini della scuola dell’infanzia paritaria “Maria Santissima di Bisaccia”.

Con il supporto dei coordinatori Katia di Pietro, Brenda Pagano, suor Tonia Iagnemma e i catechisti e i collaboratori della comunità pastorale “Maria Santissima di Bisaccia” il copione è nato dalle attività di teatro per bambini, ragazzi ed educazione alla corporeità in un momento storico nel quale più che mai c’è bisogno di pace per dire basta all’odio, alle guerre e alle incomprensioni. Nei vari quadri che costituiscono la rappresentazione, i bambini e i ragazzi metteranno in scena: lo definiscono, lo verbalizzano e lo grideranno attraverso il canto, la musica, la danza e il teatro.

Lo spettacolo andrà in scena stasera alle ore 21.30 in piazza San Paolo a Montenero di Bisaccia.

