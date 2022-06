Nel quartiere Sant'Alfonso weekend all'insegna del "Festival del cibo di strada"

TERMOLI. Tre giorni di grande festa con il cibo da strada ed intrattenimento per tutti. Riflettori accesi nel weekend sul Quartiere Sant’Alfonso dove dall’1 al 3 luglio si terrà il “Festival del cibo di strada”.

Lo rende noto il presidente del Comitato del Quartiere Sant’Alfonso Gianfranco Cannarsa che organizza l’evento con il patrocinio del Comune di Termoli ed in collaborazione con l’Amip (Associazione Culturale e di Promozione Sociale) e Confeventi (Federazione Italiana Organizzazione Eventi).

La manifestazione si terrà nell’area mercatale di via Germania a partire da venerdì sera con lo street food e la baby dance con le mascotte della Walt Disney per la gioia di tutti i bambini. Sabato 2 luglio sarà invece la volta della Vocal band e gran finale domenica 3 luglio con Fabrizio e la sua fisarmonica.

Il presidente del Quartiere Sant’Alfonso Gianfranco Cannarsa ha incontrato in mattinata l’assessore al Turismo Michele Barile, oltre al cibo da strada sono assicurate sorprese ed attrazioni per i più piccoli e l’animazione per tutti.

