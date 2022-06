Maglia giallorossa in regalo per il compleanno, missione di Pino Nuozzi da Mario Leny

TERMOLI-MILANO. Il team manager del Termoli calcio 1920, Pino Nuozzi, recatosi a Milano per motivi di famiglia, ha approfittato di questa visita nel capoluogo lombardo per andare a Trovare un nostro concittadino, fije indiscusso da mazz'du' Castill', Mario Leny, amico di Termolionline,

Artista a tutto tondo che ha scritto pagine di musiche e canzoni in quella che era la famosa Milano da bere degli anni del boom economico.

Pino lo è andato a trovare nel suo eremo carico di affetto e storia che non a caso è il bar degli artisti in via Carlo Troya, sulla zona caratteristica dei Navigli di Milano, proprio nel giorno del compleanno di Mario, che ha compiuto 76 anni; ricordiamo come il cantautorer ha scritto anche un inno per la squadra di calcio termolese.

Nuozzi per regalo gli ha portato la maglia giallorossa, con la quale la squadra quest'anno ha vinto il campionato. Inutile dire che Mario ogni volta che qualche termolese lo va a trovare lui è l'uomo piu felice del mondo e così è stato anche con Pino Nuozzi con la maglia giallorossa tra le mani è scappata anche qualche lacrimuccia di commozione.

Nuozzi comunque in cambio ha ricevuto anche dischi incisi da Big Mario.

A Mario Leny gli auguri di Termolionline e della sua città.

