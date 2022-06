La cultura è la cura, riparte di slancio dal trabucco l'Aut Aut Festival

Aut Aut Festival: l'intervista a Valentina Fauzia

TERMOLI. La cultura è la cura. Beh, dirlo dopo due anni e mezzo, quasi, di pandemia (a proposito, non abbandonate le precauzioni) può sembrare quasi scontato, ma non è affatto così.

Dinanzi a un imbarbarimento incontrovertibile, quello a cui la società attuale è soggetto, nella cosiddetta era digitale, cosa c’è di meglio di un percorso di riflessioni e stimoli intellettuali? Meglio se in presenza, come avverrà nell’estate 2022 negli appuntamenti dell’Aut Aut festival, che stamani sono stati illustrati in conferenza stampa nella cornice mai così splendida come il trabucco a Piè di Castello, ospiti di Marzia e della famiglia Iasenza.





Queenmaker della manifestazione la collega Valentina Fauzia, che da anni profonde sforzo e contatti per assemblare un cartellone di rilievo nazionale, a cui Termolionline per la terza volta e per la seconda in esclusiva, dedicherà spazio come media partner, e in questa veste abbiamo anche seguito il briefing in diretta Facebook.





Sinergie significative col territorio, per valorizzare l’identità e la bellezza dei luoghi, come dimostra la scelta dell’unicum nel trabucco, che ospiterà anche alcune delle serate, e con le istituzioni, vedi la partnership con l’Ordine dei Giornalisti del Molise, che accrediterà gli eventi nel percorso formativo, rappresentato oggi dal presidente Vincenzo Cimino, e col comune di Guglionesi, che ha visto la partecipazione del vice sindaco, Giuliano Senese.





Ospiti dell’incontro stampa, in uno dei luoghi più caratteristici della costa adriatica molisana, anche l’ex sindaco Angelo Sbrocca, l’ex consigliere Mario Orlando e l’avvocato Giuseppe Vaccaro, nonché il sommelier Vitor Ugo Fratini.

Insomma, torna l'Aut Aut Festival 2022 per una stagione ricca di appuntamenti.

Tanti i temi che verranno trattati dagli autori: la politica, la tecnologia, la filosofi, la narrativa, la poesia, la storia italiana e del Molise.

Tante le collaborazioni e i partner del festival, tra questi Le cantine Martarosa, l'Ais associazione italiana sommelier, la libreria Fahrenheit di Termoli, il fotografo Costanzo D'Angelo.

Novità di quest'anno è l'Ordine dei Giornalisti del Molise che si unisce alla squadra del festival aggiungendo valore alla rassegna e sottolineando la qualità degli eventi che diventano appuntamenti utili per la formazione dei giornalisti; tre degli incontri infatti saranno validi per l'ottenimento di crediti formativi per la categoria dei giornalisti.





Gli eventi hanno come sempre il duplice obiettivo di portare autori alla scoperta del territorio e quello di valorizzare il territorio e le sue bellezze: le location di questa edizione sono il bellissimo chiostro di Santa Chiara e il teatro Fulvio di Guglionesi, Comune che sostiene fortemente la mission e gli obiettivi dell'Aut Aut Festival, Palazzo Norante a Campomarino, il Trabucco di Termoli, la piazzetta della Chiesa del Carmine a Portocannone.

Tutti gli eventi come sempre sono gratuiti e per quelli che si terranno sul trabucco di Termoli sarà necessaria la prenotazione scrivendo all'indirizzo mail autautfestival gmail.com.

LIBRI E AUTORI

8 luglio - Andrea CALABRETTA, autore e attore, ‘Storie all’improvviso’ - Guglionesi

22 luglio - Antonio ANDRIANI ‘Civitas dei. Natale 1980’, scrittore, - Campomarino

28 luglio - Mauro MAZZA, giornalista ed ex direttore del Tg1 e Tg2 RAI, ‘Diario dell’ultima notte. Ciano Mussolini lo scontro finale’

30 luglio - Giovanni MANCINONE, giornalista, ‘ Molise criminale’ - Portocannone

8 agosto - Simonetta TASSINARI, docente e scrittrice, ’Le donne dei calabri di Montebello’ - Campomarino

20 agosto - Roberto D’ALIMONTE, docente e politologo, ‘Parliamo di politica’ - Guglionesi

25 agosto - Giorgio PAGLIONE e Laura D’ANGELO ‘Poesia sul mare’ autori e poeti, - Termoli

26 agosto - Adele FRARACCI, docente e scrittrice, ‘La filosofia è donna e cosmopolita’ - Termoli

11 settembre - Francesca PACI, giornalista inviata di guerra per ‘La Stampa’ - ‘Reportage dall’Ucraina’ Termoli

settembre - Ettore Maria COLOMBO, giornalista, - ‘La calda estate e l’autunno della politica’ - Guglionesi

10 ottobre - Guido SCORZA - Componente del Garante per la protezione dei dati personali. Avvocato, giornalista e professore a contratto di diritto delle nuove tecnologie e privacy. ‘Privacy e nuove tecnologie’ - Campobasso

4 dicembre - Andrea Calabretta, autore e attore, ‘Il gatto con gli stivali’ - Guglionesi.

Galleria fotografica