Targa imbrattata in via Adriatica, Anpi Molise: «Crescente degrado nella società»

TERMOLI. Targa imbrattata in via Adriatica, interviene il presidente dell'Anpi Molise, Loreto Tizzani.

«Una mano ignota ha imbrattato la targa in ricordo del partigiano Basso Sciarretta apposta in via Adriatica a Termoli nella ricorrenza del 25 Aprile di quest’anno. Siamo al cospetto di un gesto che indipendentemente dalla sua origine “bulla” o “politica” indica il crescendo degrado educativo e culturale di una parte della nostra società.

A queste persone noi consigliamo di leggere qualche libro in più, e diciamo che saremo sempre presenti a tutelare in tutti i modi gli spazi, i luoghi e i simboli che rappresentano e che ricordano a tutti le origini della nostra democrazia nata anche dalle lotte resistenziali alle quali tantissimi cittadini dal nord al sud avevano contribuito e tra essi Basso Sciarretta pittore, scultore e poeta».