Nasce il Museo Temporaneo della Canapa Antica

MONTENERO DI BISACCIA. L’associazione culturale “Gli amici di nonna canapa” inaugura oggi pomeriggio il Museo Temporaneo della Canapa Antica, presso il Porto Turistico Marina Sveva all’interno del nuovo club CoInFuSo4.0 (coltiviamo insieme un futuro sostenibile).

Lo spazio museale farà da cornice per l’intera estate ad eventi culturali di vario genere tra i quali: mostre mercato di canapa antica, racconti e proiezioni storiche, presentazioni di libri, workshop per grandi e piccini e tanto altro per conoscere e promuovere tutto il mondo della sostenibilità che si cela nei mille utilizzi della pianta di canapa.

A darne notizia la presidente Maria Serena Caserio.

