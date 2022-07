Il Molise è danza: a tu per tu con Alessandra Celentano e Kledi Kadiu

In punta di piedi sab 02 luglio 2022

TERMOLI. Tre giorni di assoluto palcoscenico della danza a “La Vida Wellness”.

Partito ieri, fino a domenica stage “Molise è Danza”, con grandi nomi promosso assieme a Termoli Live Dance, iniziativa che vanta il patrocinio del Comune di Termoli, con la regia di Danilo Nibaldi e Borana Qirjazi, che fungerà anche da direttrice artistica.

Un evento molto atteso, rinviato a causa del Covid nella scorsa stagione estiva.

In città tanti studenti di danza, provenienti da Campobasso, Termoli, Venafro, da Roma e poi anche dalle Marche, dall’Abruzzo e da tutto il centro Italia, tutti ansiosi di apprendere l’arte in punta di piedi da professionisti molto conosciuti dal grosso pubblico.

Ieri il via, è il caso di dire, da due vere icone della danza classica. Presente la maestra, coreografa e anche ex prima ballerina nei più importanti teatri italiani partendo dalla scala di Milano, Alessandra Celentano temutissima coach che insegna nella più famosa scuola di scopritori di talenti che è quella di Amici di Maria De Filippi.

Assieme a lei l’altrettanto celebre professionista di origine albanese Kledi Kadiu, come Borana Qirjazi entrambi hanno avuto un gran battesimo della notorietà aiutata sicuramente dalla loro bravura e professionalità.

Borana ha davvero fatto una trafila per diventare professionista, la ballerina come dicevamo di origine albanese, anche se ormai diventata termolese adottiva visto che vive e lavora a Termoli dove si è sposata con Danilo Nibaldi e con cui ha messo su una bellissima famiglia con due splendide bambine, Lucrezia e Greta che stanno seguendo l’arte della mamma.

Oggi e domani a dare lezioni e consigli ci saranno appunto altri professionisti come Maria Zaffino, Damiano Bisozzi, Giuseppe Miraglia, Alice Bellagamba, Federica Angelozzi e Sebastiano D’Eustachio.

Per l’occasione Danilo ha voluto fare dei ringraziamenti “Saranno di sicuro tre giorni di attività intensi, tante ragazze arriveranno a Termoli e sarà una bella occasione per Termoli e per il Molise. Ringrazio quindi tutti coloro che hanno permesso di realizzare questo appuntamento, gli stage di danza sono frequenti ovunque e siamo felici di poterlo ospitare a Termoli uno di questa caratura».

Presente anche il ballerino molisano Giuseppe Miraglia che dopo riconoscimenti ottenuti, torna nella sua regione per diffondere il sapere che ha acquisito negli anni di carriera. Il Molise vi aspetta, “il Molise è Danza”.

