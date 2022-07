"Termoli Media arts Festival", lo spettacolo del videomapping al borgo

TERMOLI. Ha debuttato in una serata afosa come quella di ieri, rigenerando la vista di chi ha voluto non perdersela per nessuna ragione, la manifestazione "Termoli Media arts Festival", con cui la nostra città si trasforma in museo multimediale a cielo aperto con spettacoli e performance live e un'opera di videomapping sulla facciata del Duomo.

L'evento arriva dalle piazze delle città d'Europa e si terrà a Termoli fino a domenica.

Dalle 21.30 alle 22.30 videomapping, poi fino alla mezzanotte il mapping gaming.

Sempre più spesso l’era digitale propone installazioni interattive con cui valorizzare il patrimonio artistico e culturale, come in questa circostanza, a cura di Luca Basilico, che da termolese doc, tornato in città dopo 4 lustri, vuole dare il suo contributo in termini di promozione del territorio.

La facciata del Borgo o della Cattedrale da catturare attraverso un cellulare. Il videogioco interagisce con la struttura mappata che può essere un edificio o un'area interna. La seconda build del gioco è il pong dove il pubblico può giocare con due smartphone o i-pad collegati".

Gianluca del Gobbo e Rizo, gli artisti romani presenti a Termoli, realizzano opere dal vivo con l'uso di laser sulla facciata del Duomo, di cui viene illustrata la storia.

La serata di oggi vedrà il videomapping 3d e mapping gaming.

