“Pedalando con la Ricerca", Alessandro e Stefano accolti da Avis, Airc e Vitanuova

TERMOLI. Per il terzo anno di fila è andata in scena la manifestazione “Pedalando con la Ricerca", che aiuta la ricerca per la cura contro il cancro, che ha fatto tappa a Termoli dove ad accogliere i due ciclisti Alessandro Mucci e Stefano La Mastra c'erano i volontari dell'Airc, dell'Avis e della Vitanuova Spa, coordinati da Mario Ianieri e Daniele Pollutri.

I due ciclisti sono partiti da Amalfi il 28 giugno scorso e hanno affrontato salite uniche e memorabili, anche parte di tappe del Giro d'Italia, come quella del Vesuvio, di Campitello Matese, Foca D’Acero e Capracotta, ma hanno attraversato anche luoghi meravigliosi considerati unici per giungere poi a Termoli unico porto del Molise.

I volontari hanno atteso i due corridori in piazza Sant’Antonio per ringraziarli e festeggiarli al termine della loro impresa.

Alessandro Mucci è vicino all’Airc dal 2020, quando la mamma si ammalò gravemente e da quel giorno non si è mai fermato macinando km su km in bicicletta, in sella ha attraversato le regioni d’Italia sempre con l’obbiettivo di raccogliere fondi per la ricerca.

Galleria fotografica