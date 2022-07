Il giorno dei diplomi: graduation day per salutare gli alunni dell'istituto Brigida

TERMOLI. Al comprensivo ‘Brigida’ una grande festa conclusiva ha salutato gli alunni in uscita della secondaria, in presenza del dirigente scolastico Francesco Paolo Marra, dei docenti, i genitori e di tutto il personale dell’istituto.

Tra lacrime e sorrisi, il ‘Graduation Day’ brigidino ha rappresentato per gli alunni del terzo anno, la tappa conclusiva del loro percorso alla secondaria di primo grado: tre anni intensi, ma complicati a causa dell’emergenza covid che li ha sorpresi e sospesi in una bolla spazio-temporale, a lungo isolati davanti allo schermo di un computer e lontani dalla vita scolastica in presenza, quella fatta di banchi e lavagne, di aule e corridoi, di belle amicizie, di sorrisi ed emozioni. In un clima di festa e ‘normalità’, tutti gli alunni sono stati festeggiati e applauditi e a ciascuno è stato augurato un grande in bocca al lupo per le nuove sfide che presto si troveranno ad affrontare, sui nuovi banchi di scuola e nella vita.

