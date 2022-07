Maturità è libertà! Dopo il diploma Tamara e Livia pronte a inseguire i loro sogni

GUGLIONESI. Nelle parole di Livia Di Salvio e Tamara Smargiassi si legge fierezza, compostezza, voglia di vacanze e un pizzico di malinconia.

Su quei banchi di scuola sono cresciute, sono maturate e si sono scoperte donne.

Donne fiere che, a distanza di qualche giorno dalla fine degli esami, pensano già al loro futuro ma non dimenticano i tanti sacrifici che hanno dovuto affrontare.

Sacrifici sì, perché sono due ragazze che in questi anni hanno messo al primo posto lo studio, la cultura, lasciando al fine settimana il divertimento con gli amici.

La cultura ci rende liberi e indipendenti, ci rende parte di un sistema e ci spinge a dare sempre il massimo.

E loro, il loro massimo l’hanno sempre dato e adesso sono pronte a spiccare il volo.

Le avevamo intervistate singolarmente dopo le prove scritte, oggi entrambe si raccontano dopo l’orale e ci parlano anche dei loro sogni.

Livia e Tamara, così diverse ma così autentiche. Livia studentessa del liceo delle scienze sociali, Tamara studentessa del liceo linguistico, entrambi dell’omnicomprensivo di Guglionesi.

Entrambe con un sogno, quello di non arrendersi mai.

Ragazze, ormai l’esame è quasi un ricordo lontano. Quali sono state le vostre sensazioni prima e dopo? E come vi sentite adesso?

Livia: “I giorni prima di fare l’esame sono stati critici, mi facevo prendere dall’ansia, e ciò mi portava anche al timore della disapprovazione e del fallimento, al pianto e al nervosismo. Quando invece ho finito l’orale mi sono sentita libera e spensierata, una sensazione bellissima, con la voglia di vivere a pieno l’estate e i momenti di libertà con le mie amiche”.

Tamara: “Pre esame ho avuto molta ansia. La notte non ho chiuso occhio. La mattina ero così nervosa che sono arrivata prima dei professori. Appena ho visto il documento ho iniziato a parlare, per fortuna mi sono sciolta ed è andato tutto per il meglio. Post esame mi sento soddisfatta, fiera di me stessa, consapevole di tutto l’impegno e tutta la determinazione che ho avuto in questi anni. Mi sento libera in qualche modo, felice di iniziare un nuovo capitolo della mia vita ma anche un po’ malinconica. Mi dispiace lasciare qualche affetto”.

La libertà prima di tutto e la voglia di viversi un’estate da favola, prima di cominciare a pensare al futuro.

Qual è stato il documento da visionare durante il colloquio? I professori sono stati disponibili e comprensivi?

Livia: “Il documento che è capitato a me era una cartina geografica e da lì sono partita con i vari collegamenti. I professori sì sono stati comprensivi e disponibili”.

Tamara: “Il documento è stato il testo “fiumana del progresso”, appartenente al romanzo “Malavoglia” di Verga. I professori mi hanno fatto numerose domande, com’è giusto che sia ma erano disponibile e curiosi di ascoltarmi”.

Qual è stato il vostro pensiero nel vedere tutta la commissione davanti a voi e quando avete letto il documento? E l'ultimo quando siete uscite da quell'aula?

Livia: “Devo dire, all’inizio avevo un po’ di ansia, però ciò non mi spaventava più di tanto, perché sapevo che la commissione era tutta interna, quindi i prof, sapevano la situazione di ognuno di noi, e quindi ci hanno fatto sentire subito a nostro agio, rendendosi più delle volte disponibili. Ultimo pensiero: libertà. Ad oggi sono felice ma anche malinconica perché mi mancherà ogni singolo momento passato in quella scuola”.

Tamara: “Quando ho letto il documento mi sono sentita tranquilla. I professori hanno cercato di farmi sentire a mio agio. Anche la presidente ascoltava volentieri il mio colloquio, è anche intervenuta. Quando sono uscita dall’aula ho pensato: “ce l’ho fatta, ora iniziano le vacanze!”

Siete soddisfatte del vostro percorso?

Livia: “Ci sono stati alti e bassi, dati anche alla mia svogliatezza, ma nonostante questo ho sempre dato il meglio di me, soprattutto gli ultimi due anni”.

Tamara: “Si, mi sento soddisfatta, ho preso un ottimo voto, anche se non ho preso il massimo. So quanta dedizione ci ho messo. Il voto non definisce chi sei, né la tua intelligenza. È stata però una bella gratificazione dopo un percorso fatto di alti e bassi! Questo percorso è stato davvero importante e ho la certezza che non lo dimenticherò mai”.

Il voto non fa la persona e il vostro futuro è nelle vostre mani, tutto roseo. Cosa avete intenzione di fare?

Livia: “Vorrei proseguire a studiare quello che più mi piace, anche se non sarà una passeggiata, cercherò di mettercela tutta, quindi speriamo in meglio. Pensando al futuro, mi ha sempre appassionato stare a contatto con i bambini; appunto per questo, vorrei continuare a studiare scienze della formazione primaria. Ho avuto esperienza con i bambini durante il Pcto e sono rimasta affascinata da questo mondo lavorativo”.

Tamara: “Mi piacerebbe continuare a studiare lingue, il mestiere non lo so ancora. Mi affascina l’idea di poter comunicare in ogni parte del mondo, chi sa magari il futuro mi riserva una carriera in un posto molto lontano. Mai dire mai nella vita. Anche la recitazione è e continuerà ad essere la mia più grande passione. Vorrei tanto non abbandonarla, chi lo sa magari un giorno potrei conciliare le due cose. Non smetterò mai di sognare!”

Con l’augurio di non smettere mai di sognare e di realizzare tutti i vostri desideri, vi chiedo, cosa vorreste dire alle Livia e alla Tamara di cinque anni fa alle soglie dell’ingresso al liceo e cosa vi vorreste dire oggi che siete mature?

Livia: “Alla Livia adolescente vorrei dire: apriti di più e non essere timida. Alla Livia di oggi vorrei dire: insegui sempre i tuoi sogni, e non ti fermare al primo ostacolo”.

Tamara: “Se potessi parlare con la me stessa di qualche anno fa, le direi che andrà tutto bene. La guarderei con tenerezza, per rassicurarla. Il suo impegno verrà ripagato e sarà apprezzata per la persona che è davvero.

Alla me stessa di oggi direi semplicemente: continua così sempre, contro tutto e tutti”.

Contro tutto e tutti, senza farsi abbattere dai problemi della vita, buona vita ragazze! Che possano realizzarsi tutti i vostri desideri e le vostre ambizioni. Ad maiora semper!