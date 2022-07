Scrittori al parco in trasferta al Macte con Luca Trapanese

TERMOLI. Lunedi 4 luglio, per la rassegna letteraria "Scrittori al parco", organizzata dall'associazione Casa del libro, lo scrittore Luca Trapanese, presenterà il suo ultimo libro 'Le nostre imperfezioni', edito da Salani, in dialogo con Tina De Michele, presidente della consulta per la disabilita' Del Comune di Termoli

Trapanese, oggi assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli, rappresenta il primo caso in Italia di genitore single ad aver adottato una bambina, la piccola Alba, affetta da sindrome di Down ed é seguitissimo sui social.

Si parlerà del romanzo ma anche della storia personale dell'autore. Le imperfezioni rendono unici e Trapanese ci racconterà la bellezza dell'essere come si è,con le proprie imperfezioni e le proprie fragilità. Accoglienza, amore, diversità e unicità saranno i temi su cui verterà l'incontro.

Appuntamento alle ore 19 presso il Macte (corte esterna). Ingresso libero Consigliata prenotazione.