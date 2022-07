Il cartellone dell'estate montenerese

MONTENERO DI BISACCIA. Pubblicato ufficialmente oggi il cartellone dell’Estate Montenerese 2022, con le date di tutti gli eventi che animeranno le serate estive fino alla fine del prossimo mese di agosto, con una sola eccezione per una data prevista nel mese di settembre.

Un cartellone estivo sicuramente più in linea con i tradizionali eventi organizzati nelle passate edizioni senza il Covid, che vedrà due appuntamenti di rilievo particolarmente attesi dai giovani: parliamo ovviamente del concerto gratuito di Samuel con il suo “Elettronica Tour”, previsto per sabato 9 luglio alle 22,30 nell’ambito della “Notte Fucsia” in Piazza della Libertà, e “Samsara on Tour – Beach Party”, l’evento gratuito in programma alla Marina di Montenero di Bisaccia il prossimo 3 agosto, a partire dalle ore 17, che trasformerà una festa in spiaggia in un’occasione imperdibile di intrattenimento e tanto divertimento.

Non potevano mancare nemmeno quest’anno i tradizionali appuntamenti con la Notte nel Borgo Antico, giunta ormai alla sua 17esima edizione, in scaletta sabato 6 e domenica 7 agosto, e “C’era una volta Minicanzonissima” il 10 agosto.

Sempre nel mese di agosto ci saranno diversi appuntamenti dedicati all’arte e alla cultura, con il teatro dialettale di Sipario Bisaccia l’8 agosto, la musica classica con “Musica è Cultura” martedì 9 agosto, il concerto “Allegro e appassionato” il 12 agosto, nel quale si esibiranno la montenerese Tecla Benedetto al violoncello e Davide Marchesani al pianoforte; dal 26 al 28 agosto sarà poi la volta dell’appuntamento con “Percorsi d’arte”.

Diverse le date dedicate ai bambini, con Educare in riva al mare, Giochi fuori porta, Piccole aquile in festa e i campi estivi organizzati dal Comune di Montenero di Bisaccia, dalla Bottega degli Incanti e dalla Fattoria didattica Masseria Assogna.

Spazio ovviamente anche a eventi che guardano alla natura, al rispetto dell’ambiente e ai cambiamenti climatici, con l’appuntamento “Proteggi la Costa”, in programma venerdì 8 luglio presso il Porto turistico Marina Sveva, e a quelli di “Educare in riva al mare” in programma il 7 luglio con “Bolle di sostenibilità” e il 4 agosto con “Sasso dopo sanno in difesa dell’ambiente”; ci saranno anche momenti dedicati a tutti gli appassionati dello sport, con il torneo di bocce dal 18 al 21 luglio, quello di calcetto dal 22 al 31 luglio e la gara podistica Montebello Race il 30 luglio.

Sempre la frazione di Montebello sarà protagonista il 31 luglio, con la festa dedicata al Cuore Immacolato di Maria, mentre gli amanti delle moto avranno il loro momento, con “Motoincontro Collinamare” il 20 agosto.

Si informa invece che l’evento “Sport e natura estate”, momentaneamente rinviato, si terrà in un’altra data che sarà comunicata prossimamente.

Insieme con gli altri appuntamenti organizzati da associazioni locali e singoli esercenti, il cartellone estivo del 2022 punta a regalare momenti di sano divertimento per adulti e bambini, oltre a relax e spensieratezza a turisti e residenti, sempre con un occhio attento alle regole minime di cautela da osservare per evitare il contagio da Covid, che in queste ultime settimane sembra aver ripreso vigore.

Vi aspettiamo tutti a Montenero, dunque, dove troverete mare, musica, cultura e tradizione, a portata di mano.

Galleria fotografica