Le anime belle rimangono nei cuori di tutti, "Walker memorial Luigi Florio"

CAMPOMARINO. Le anime belle rimangono nei cuori di tutti.

È un modo per sentirle più vicine, perché il dolore per la perdita di chi ci ha lasciati non cancella la memoria di ciò che di bello hanno fatto in vita.

Ed è questo quello che ricordano gli amici bikers di Luigi Florio, scomparso prematuramente il 19 aprile 2020 a causa del Covid.

Un raduno, un memorial tutto dedicato a lui

“L’evento è un Memorial al nostro Luigi Florio che è stato il Presidente dei Motoclub Cliternium. È il primo Memorial a lui dedicato. Ci sarà un moto incontro in cui parteciperanno molti club ma siamo sicuri che, tutta la comunità sarà presente alla serata perché Luigi era voluto bene da tutti” ha dichiarato il presidente della Cliternium Motoclub, Michele Iuliano.

Il suo ricordo vive nel cuore e nelle parole di tutti quelli che lo conoscevano, perché Luigi “era una persona amata da tutta la comunità in quanto oltre ad essere il nostro Presidente era un volontario e si occupava di chi aveva bisogno di aiuto. Collaborava con l'associazione City Angels, servendo pasti a Natale per i poveri. Era una persona su cui molti potevano contare”.

Ricordarlo è doveroso. Così al motoraduno parteciperanno tutti i motoclub molisani e anche qualcuno della Puglia. Chiunque l’abbia conosciuto lo omaggerà durante il minuto di silenzio, sotto il rombo della sua moto.

Sarà un modo di sentirlo ancora più vicino e di non dimenticarlo mai.

L’incontro si svolgerà sabato 16 luglio dalle ore 16 presso il bar Centrale di Nuova Cliternia per poi proseguire all’Area Verde “Ramitelli” di Campomarino.

Sotto le stelle, sotto la stella di Luigi che brilla nel cielo e nel cuore di tutti.

Galleria fotografica