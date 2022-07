Regia, scrittura e recitazione: sipario sul corso di "Alta Marea"

Regia, scrittura e recitazione: sipario sul corso di "Alta Marea", intervista ad Antonio De Gregorio

TERMOLI. Dopo diversi mesi si è concluso il corso di “regia, scrittura e recitazione” presso l’Università degli studi del Molise, sede distaccata di Termoli. Ricordiamo che l’iniziativa è nata lo scorso dicembre e ha preso vita durante il corso dell’inverno.

Alta Marea –dopo il successo della prima edizione del festival, la scorsa estate 2021- si continua a confermare alla ricerca di quell’arte e di quella vera bellezza che soltanto in pochi riescono a catturare. L’iniziativa di un corso universitario e volto proprio alla ricerca di quell’arte nascosta dentro le persone. Soddisfatto il presidente dell’associazione Ettore Fabrizio, ma anche Antonio De Gregorio, nonché uno degli organizzatori e docente di regia del corso universitario.

Gli studenti hanno concluso il corso con la prova finale –ossia la recitazione di un monologo- creato, scritto e recitato personalmente da ciascuno di loro. Una prova ardua, che sicuramente che li ha portati a mettersi in gioco ponendosi degli obiettivi ambiziosi e raggiungendoli, anche con successo e sacrificio.





Abbiamo intervistato alcuni studenti: Ivan e Claudia, che ci hanno raccontato la loro esperienza personale, la storia del loro monologo, il loro approccio sia alla scrittura, che alla recitazione fino all’idea di scegliere proprio un determinato argomento da trattare. Quindi anche le sensazioni che in qualche modo hanno guidato il loro animo. Emozionante sentire ciascuno di loro recitare ed impegnarsi nella realizzazione della prova finale.

Gli studenti si sono totalmente calati nella parte al punto che si sono anche vestiti ad hoc e hanno portato oggetti per ricreare la scena cinematografica, affinché coadiuvasse la loro prova finale.





Il corso universitario è stato patrocinato dal comune di Termoli e dall’assessore alla cultura, turismo e sport Michele Barile.

Marco Caldoro, il docente di recitazione li ha guidati in questo percorso finale; molto soddisfatto, lo abbiamo intervistato e ci ha spiegato: “Come siano i sentimenti a guidare un attore, così come l’esistenza umana e di come siano le emozioni forti a far disvelare l’animo di una persona”.

Subito dopo ciascuna prova finale sono stati consegnati gli attestati a tutti gli studenti, segno di riconoscenza dell’impegno profuso da ciascuno.

Galleria fotografica