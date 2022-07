"Scrittori al parco": nomi importanti della letteratura a Termoli

TERMOLI. Stasera, venerdì 8 luglio ore 19 terzo appuntamento al Teatro Verde per la rassegna "Scrittori al parco". Due gli autori invitati questa volta a presentare insieme i loro ultimi libri.

Remo Rapino, premio Campiello 2020 dalla cui penna é nato il celebre Liborio Bonfiglio "Cocciamatte" insieme con Stefano Redaelli, candidato a diversi premi letterari con il romanzo "Beati gli inquieti", autori che hanno entrambi tratteggiato con delicatezza e rispetto il tema del disagio mentale.

Un viaggio nel mondo della follia, ma di una follia che in quanto vita "diversamente vissuta" va semplicemente "ascoltata" senza paura, con il cuore e con i sentimenti. Si parlerà di come si può raccontare o ci si può raccontare, anche con il sorriso, dalla parte di chi è visto come diverso.

Un’occasione per conoscere e incontrare in presenza due scrittori intensi, accomunati anche dall' idea del valore salvifico della scrittura, come esercizio per evitare di perdere il mondo che é dentro e fuori di noi. La cittadinanza é invitata a partecipare. Ingresso libero