Con Andrea Calabretta parte al Teatro Fulvio di Guglionesi l'Aut Aut Festival

GUGLIONESI. L'evento dell'Aut Aut Festival 'Storie all'improvviso' con 'autore e attore Andrea Calabretta che questa sera avrebbe dovuto svolgersi nel Parco Castellara, si terrà ugualmente a Guglionesi ma al Teatro Fulvio a partire dalle 21.30.

Parte stasera a Guglionesi l’edizione 2022 dell’Aut Aut Festival, presentato giovedì scorso al Trabucco di Termoli, per mano dell’ideatrice e curatrice Valentina Fauzia. Tanti gli appuntamenti ed i temi che verranno affrontati dagli autori ospiti della settima edizione che vede tra le novità più importanti la partnership con l’Ordine dei Giornalisti del Molise e la disponibilità del Trabucco di Termoli per tre degli eventi in programma. «Da sempre uno degli obiettivi del festival è quello di valorizzare il territorio del Molise portando gli autori nelle location più belle - ha detto la curatrice del festival - le altre location che ospiteranno il festival sono le piazzette più caratteristiche come quella della Chiesa del Carmine a Portocannone ed il Chiostro di Santa Chiara a Guglionesi, il Palazzo Norante di Campomarino e la sua terrazza, il Teatro Fulvio di Guglionesi.

Il debutto vede Andrea Calabretta, autore di Storie all’improvviso, un viaggio divertente nella fantasia e nelle fiabe più belle di tutti i tempi. I temi trattati nei vari eventi spaziano dal giornalismo alla letteratura, dalla filosofia alla politica, dalla tecnologia alle fiabe, dalla poesia, dalla storia d’Italia a quella del Molise.

L'appuntamento è, quindi, per questa sera al Teatro Fulvio, alle ore 21:30. L'ingresso è libero e gratuito.

Termolionline è media partner esclusivo della rassegna per la seconda volta negli ultimi anni.