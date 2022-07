Smascheriamo l'indifferenza per un "Mondo a colori"

GUGLIONESI. Venerdì 17 giugno si è concluso il laboratorio realizzato nell’ambito del progetto Pon 2021/22 “Smascheriamo l’indifferenza” all’istituto Omnicomprensivo di Guglionesi. Il progetto intitolato “Il Corvo Postino ed altri racconti… laboratorio di Arte, Yoga e Inclusione” tenuto dall’esperto illustratore Zeka Cintra e dalle professoresse Cristina Pace e Maria Assunta Tilli, ha visto il coinvolgimento di diversi alunni delle classi prime, seconde e terze della Scuola Primaria.





In maniera sempre ludica e giocosa i bambini hanno avuto modo di sviluppare diverse competenze artistiche e di mettere a frutto la propria creatività cimentandosi nella progettazione e realizzazione di disegni, collage, origami, quadri, cartelloni, maschere e manufatti artistici, osservando forme e creando oggetti, riflettendo sulla propria e altrui identità. Alcuni laboratori hanno incluso attività di yoga, danza, espressione motoria con attività e giochi tradizionali, anche all’aperto. Il percorso si è concluso con una grande festa di fine corso durante la quale è intervenuto il mago Peppe che con il suo spettacolo di magia ha intrattenuto e fatto divertire i bambini in un momento di gioia e socializzazione per festeggiare l’amicizia e l’inizio delle vacanze estive.

Tutti gli alunni hanno dimostrato impegno e entusiasmo, partecipando attivamente agli incontri.

