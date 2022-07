Summer camp di Scienze Turistiche: ecco come iscriversi

TERMOLI. Fare turismo è un atto creativo, questo è il nome del Summer Camp 2022 organizzato dal Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell'Università degli Studi del Molise, che offre, a chiunque sia interessato ad intraprendere studi sul turismo, un'occasione per confrontarsi con esperti nel campo della valorizzazione turistica dei territori e per conoscere la struttura universitaria di Termoli.

In Italia il turismo rappresenta uno degli ambiti economici di maggiore rilevanza e, pertanto, la specializzazione di figure professionali altamente competenti nelle attività di coordinamento, organizzazione e gestione del turismo culturale ed enogastronomico, lento e sostenibile, permette di affrontare abilmente le sfide che il settore turistico pone ai territori.

Il Summer Camp Fare turismo è un atto creativo, attraverso esperienze di laboratorio e approfondimenti teorici, rappresenta dunque una grandiosa opportunità e un'esperienza immersiva per chi intende intraprendere gli studi universitari sul turismo e per i professionisti del settore. Per tutti i partecipanti fuori sede verrà garantito gratuitamente un collegamento navetta andata e ritorno; inoltre saranno rilasciati crediti formativi (cfu) da utilizzare come crediti a scelta in caso di immatricolazione e iscrizione a Scienze Turistiche dell’Università degli Studi del Molise.

Il Summer Camp, completamente gratuito, si svolgerà il 14 luglio 2022, presso il polo universitario di Scienze turistiche di Via Duca degli Abruzzi a Termoli.

In allegato la locandina.

Per partecipare è necessaria iscriversi a questo link.

Per informazioni:

Prof. Marco Petrella - Delegato Orientamento Corso di Laurea in Scienze Turistiche

E-mail: marco.petrella@unimol.it