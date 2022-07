Canzoni e poesie, la tradizione vince a San Basso

La poesia di Lucia Marinaro

TERMOLI. Cresce l’attesa per il sorteggio di San Basso.

Quest’anno ad arricchire l’evento ci sarà una delegazione del Gruppo amatoriale teatrale “U’ Battellucce”, con Nicolino Cannarsa che canteranno un brano riveduto e corretto di Gennaro Perrotta, “San Bassele… Pescatore“, molto bella ed emozionante.





In attesa di scoprirla, visto che la canzone di Cannarsa prima della sua uscita ufficiale non ve la possiamo mostrare, una poesia di Lucia Marinaro che ci racconta in versi come si svolge il sorteggio della Barca che si fregerà l’onore di portare il santo patrono in processione a mare.

