Il regista Antonio De Gregorio si ispira a Lady D: 33 Sogno in diretta su Sky

TERMOLI. Con la regia del termolese Antonio De Gregorio Colombo lancia 33 Sogno in diretta su Sky.

Il Cantiere Colombo, storico cantiere dalle linee e dal design senza tempo, ha da qualche mese lanciato un nuovo modello: il Colombo 33 Sogno. Un modello che, nonostante le nuove tecniche costruttive e le innovazioni applicate, riprende una linea classica che torna protagonista con stile ed eleganza.

Per lanciare sul mercato l’uscita di questo gioiellino, Colombo ha deciso di realizzare un cortometraggio dalle atmosfere sospese e dai colori intensi. HER - Storia di una Principessa, questo il titolo del piccolo film, girato sul Lago di Garda che racconta l’estenuante fuga di una principessa. Il regista, Antonio De Gregorio, ha dichiarato di essersi ispirato alla Principessa Diana, un personaggio tornato parecchio in voga anche per l’uscita del film di Larrain, Spencer.

Un tuffo nel passato, quindi, che è partito proprio da una foto storica, risalente al 1997 in cui l’iconica Principessa Diana, accompagnata da Dodi Al Fayed, salpava i mari della Costa Azzurra a bordo di un Colombo. “E’ un personaggio che mi ha sempre colpito, un fascino indimenticabile, e una eleganza scomposta che rimarranno nella storia. Mi sono imbattuto in questa foto mentre facevo delle ricerche e il collegamento è stato immediato” Antonio De Gregorio.

Nei panni di Lady D, nello spot che si appresta ad essere trasmesso all’interno di The Boat Show su Sky Sport Arena HD canale 204 in prima assoluta la sera del 7 Luglio alle 20.30, c’è Bianca Boffito, una modella genovese dal fascino simile alla Principessa, già vista su Vogue qualche anno fa, con gli scatti di Greta Larosa. La sua fuga, ostacolata da paparazzi affamati del suo sguardo, si estende in quelli che sono i borghi più caratteristici della zona: Gardone Riviera e Toscolano Maderno fino ad arrivare finalmente al pontile della salvezza dove la aspetta un 33 Sogno pronto a partire.

La fotografia, opera di Fabio Manso, ritrae i luoghi come rubati ad una favola d’altri tempi. Il corto sarà trasmesso all’interno di The Boat Show a partire dal 7 Luglio alle 20.30 su Sky Sport Arena HD canale 204, per poi tornare in tv ogni settimana fino alla fine del mese. Venerdì alle 6.00, alle 9.00 e alle 22.15, sabato alle 7.30 e alle 21, domenica alle 7, lunedì alle 2.30 e alle 23.30, martedì alle 7.30 e mercoledì alle 6.00 e alle 17.45.

Il corto vede anche la partecipazione di Andrea Grotti. La voce è di Barbara Petti, lo styling di Nicoletta Pizzolorusso, foto di Lorenzo Ryu Gerli. Prodotto da Gruppo Sarnico.

