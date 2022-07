"Sponde": inaugurata la mostra diocesana al borgo antico

TERMOLI. Primo evento dell’agorà 2022 che si apre con la mostra diocesana dal titolo: “Germogli di speranza tra incertezze e ripartenze.”

Questa mostra è stata divisa in due sezioni: “Sponde e corrispondenze.”

Un evento atteso che si apre nella bellissima cornice di piazza Duomo, nel borgo antico. La mostra è stata allestita nella casa museo Stephanus.

Tanta la partecipazione di numerosi ospiti che hanno ammirato il lavoro delle tre artiste: Mariangela Calabrese, Sara Pellegrini e Maria Credidio, che hanno messo in atto la loro arte e il loro talento regalando colori, forme meravigliose e straordinarie. Perché si sa, l’arte è sempre affascinante, creativa e innovativa.

Dopo i saluti del vescovo Gianfranco De Luca e dell’assessore alla cultura, turismo e sport Michele Barile si è entrati nel vivo dell’evento.

Ha condotto l’incontro Fabrizio Occhionero.

Invece hanno curato l’evento Rocco Zani e Ivano Ludovico. Presenti monsignor Antonio Sabetta, coordinatore dell’Agorà; l’ingegnere Alessandro Rucci, responsabile del Centro Pastorale per i Beni Culturali materiali e immateriali della diocesi e i volontari dell’associazione PietrAngolare e di MoliseWow impegnate nella promozione del patrimonio storico e culturale della diocesi.

Per quanto riguarda le due sezioni: la prima dal titolo “Corrispondenze” proposta dal Collettivo ad – Arte in Dimora – Discovery of Urban Sites. Centosessanta autori, provenienti da ogni paese del mondo che hanno espresso la loro arte, immaginando e realizzando questo tempo presente attraverso delle cartoline che hanno fatto il giro dei cinque continenti e sono state raccolte in questa mostra itinerante.

La seconda sezione invece ha coinvolto le tre artiste. Due delle quali presenti ieri sera.

Si è voluto raccontare l’importanza delle relazioni, necessarie per poter camminare insieme, così come la chiesa sta cercando di fare attraverso il percorso sinodale.

Il nome della mostra “germogli e speranze tra incertezze e ripartenze” è un chiaro invito ad andare avanti dopo il difficile momento storico che ha coinvolto il mondo. Ripartire è il modo migliore per andare avanti, cercando di lasciarsi alle spalle il dolore, la solitudine e il dramma che il periodo pandemico ha portato nelle nostre vite.

La mostra sarà aperta tutti i giorni dal 9 luglio al 20 agosto 2022, dalle 18.30 alle 21.30 e l’ingresso sarà gratuito. Invitiamo tutti coloro che amano l’arte e la bellezza a partecipare e a non perdersi un evento così caratteristico, in una cornice magica.

